Vừa đám cưới xong, cô dâu bất ngờ bỏ trốn cùng 10 cây vàng, biết lí do ai cũng bật ngửa

Như anh chồng cũ của cô vợ có tên L. dưới đây là một ví dụ. Chính thói trăng hoa đã đẩy anh ta vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", vừa mất vợ mới cưới, mất tiền mà không dám làm ầm ĩ vì sợ ảnh hưởng đến công việc.

Không ít nam giới thường cho mình cái quyền được trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh, quan hệ chăn gối với phụ nữ chán chê thì ruồng bỏ. Với những gã đàn ông lăng nhăng như vậy, việc bỏ vợ con, bỏ rơi nhân tình là chuyện thường. Thế nhưng, ở đời ông bà ta vẫn thường nói "gieo gió gặt bão".

"Này các chị, có ai như em không, vui tới mức cười suốt cả tuần nay vì nghe tin chồng cũ lồng lộn lên đi tìm cô dâu. Chuyện đúng là cười ra nước mắt các chị ạ.

Chồng cũ của em là một thằng đàn ông lăng nhăng, hèn và ăn chơi không biết điểm dừng. Hồi cưới em được mấy tháng, nó đã cặp kè với con bé thực tập sinh ở công ty. Em làm ầm lên, con bé kia nghỉ còn nó bị sếp điều đi chi nhánh tỉnh. Tưởng nó ăn năn, ai dè lúc em nuôi con nhỏ thì nó cặp kè ở đấy, em ly hôn luôn dù mẹ chồng cố giữ.

Mẹ chồng em tốt nên em vẫn qua lại, thành ra nó yêu đương cặp kè mấy đứa khác em biết hết. Đến cô gái này, nhìn có vẻ hiền, chả hiểu sao bị nó lừa. Mẹ chồng cũ bảo cô này là cháu họ xa của giám đốc công ty nó, lỡ chửa trước nên nó đành cưới chứ nó cũng không ưng. Khốn nạn, làm con nhà người ta ễnh bụng con ưng với chả không ưng.

Từ hôm ăn hỏi đến đám cưới, thấy mẹ chồng cũ chụp ảnh khoe facebook nhiệt tình em đã ngứa mắt. Thế mà, hai ngày sau ra chợ em đã nghe mấy bà hàng chợ xôn xao kể chuyện hài nhà nó. Hóa ra đám cưới chưa tàn đã có người đến phá. Nó làm cho một cô bồ khác chửa bụng to đùng rồi, đá cô kia lấy cô này vì hy vọng cưới xong được lên chức. Cô bồ ấy không chịu được nên đến gây sự. Cô dâu cho nó một cái tát, thấy bảo căng thẳng giữa đám cưới lắm, cả phố ra xem.

Khách khứa ầm ĩ chỉ trỏ chán rồi lục đục ra về. Nó với nhà cô bồ kia cãi nhau tưng bừng, xô xát qua lại mất hơn nửa tiếng. Tàn cuộc thì thấy cô dâu biến mất. Hài hước hơn, cô dâu đi mà không quên mang theo chục cây vàng mới được mẹ chồng trao và cả đống phong bì.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ mẹ chồng cũ của em đang ốm vật ra giường vì tiếc của, nhục nhã và xấu hổ với chiến tích của con trai. Còn nó đi tìm vợ loạn lên mà bặt âm vô tín. Đến lúc lò dò qua nhà sếp hỏi thăm còn ăn cái bạt tai. Nó chẳng dám khiếu kiện gì, đăng ký kết hôn còn chưa làm vì định con gần đẻ rồi làm cũng được.

Giờ nó tìm vợ như mò kim đáy bể, ầm ĩ lên thì mất việc như chơi. Đúng là gậy ông đập lưng ông, nó tính toán tiền bạc cho lắm vào, giờ chẳng còn cái gì nên cay cú lắm".

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Phần lớn các chị em, thậm chí là cánh mày râu cũng hả hê bởi đúng là "gieo gió gặt bão". Nếu chồng cũ của L. sống tử tế thì đã không có chuyện như thế.

Trong khi đó một số người khuyên chị L. nên tránh xa, bớt quan tâm chuyện của chồng cũ mà lo cho cuộc sống của mình là được. Chồng cũ sống tốt thì có hậu, không tốt thì cũng là cha của con mình. Dù sao cũng từng là vợ chồng, không nên cười trên nỗi đau của nhau.

Hiện tại chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng nếu đúng là sự thật thì "ở đời cái gì cũng có cái giá của nó".