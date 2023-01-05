Vênh váo ly hôn chồng nghèo sau 3 năm, nào ngờ chồng lẳng lặng để lên bàn tờ giấy đỏ rực bên trong khiến cô giật thót quỳ gối van xin

Tâm sự 05/01/2023 17:50

Cũng phải rồi, cô có nhan sắc còn anh thì quá nghèo, cô cũng đã có nhân tình mới thật là giàu, chẳng chôn chân ở nơi chồng nữa.

Hằng ném lên bàn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, gương mặt vênh vênh tự đắc khoe đã cặp được với một người đàn ông giàu có chứ không nghèo như Lâm. Nhìn hành động của vợ, Lâm lẳng lặng để lên bàn một thứ, sau đó kí vào đơn và đuổi cô ra khỏi nhà bất chấp Hằng hối hận vì gối van xin.

Hằng lấy chồng nằm 23 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học. Bạn bè tìm cơ hội đi làm thì Hằng lại muốn đổi đời thông qua việc lấy chồng. Trời phú cho Hằng một nhan sắc hơn người nên từ khi còn là sinh viên cô cũng đã được nhiều anh chàng theo đuổi. Cuối cùng, Hằng quyết định chọn Lâm vì thấy anh chín chắn, chững chạc lại có công việc ổn định. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp, chính Hằng là người đã giục cưới.

Sau khi kết hôn, Hằng được chồng xin cho làm chân văn phòng ở một công ty nho nhỏ. Thu nhập hàng tháng chắc cũng chỉ đủ cô mua son phấn, quần áo, mọi việc trong nhà đều do Lâm kiếm tiền mang về. Tuy nhiên, anh không đưa nhiều mà chỉ đưa cho Hằng vừa đủ các khoản chi tiêu. Cô không phải sống thiếu thốn nhưng nếu nói là giàu có, sang chảnh thì không phải…

Vênh váo ly hôn chồng nghèo sau 3 năm, nào ngờ chồng lẳng lặng để lên bàn tờ giấy đỏ rực bên trong khiến cô giật thót quỳ gối van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, Hằng đã mộng tưởng về cuộc hôn nhân này. Cô nghĩ mình sẽ lấy được chồng giàu và có một cuộc sống dư giả. Nhưng kể từ khi cưới nhau xong, Hằng thấy mọi thứ không như mình mơ. Chồng không bắt cô lo kinh tế nhưng cả hai vẫn phải đi thuê nhà, một căn chung cư khá đẹp nhưng nó vẫn không khiến Hằng thấy vừa lòng.

Thế rồi 2 năm qua đi, Hằng vẫn không muốn sinh con với lí do: “Nhà còn đi thuê thế này thì đẻ ra lấy gì nuôi nó”. Trước thái độ đó của Hằng, Lâm vẫn rất từ tốn:

- “Chuyện sinh con anh không muốn bắt ép khi em chưa sẵn sàng. Nhưng anh đảm bảo có thể lo được cho hai mẹ con”.

Lời giải thích của Lâm khiến Hằng bật cười, một nụ cười đầy mai mỉa:

- “Lo được cũng có năm, bảy loại. Em không sống khổ được. Con em đẻ ra phải có cuộc sống sung sướng. Anh xem giờ bọn mình có cái gì trong tay? Một tấc đất cắm dùi cũng chưa có thì đẻ cái nỗi gì…”

- “Anh cũng chỉ là một người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh có công việc nhưng cũng có bao mối lo khác. Hơn nữa từ khi em về sống cùng, em đã bao giờ phải khổ vì không có tiền chưa? Còn những cái khác, cứ từ từ anh sẽ lo…”

- “Từ từ… từ từ chắc đợi em già thành bà lão quá”.

Nói rồi, Hằng bỏ lên phòng…

Vài tháng sau đó, Hằng có bồ. Cô chán cảnh chồng hàng tháng chỉ chu cấp cho một khoản tiền vừa đủ chi tiêu, trong khi Hằng lại muốn xúng xính áo quần. Ở công ty, cô cặp với tay trưởng phòng. Nghe những lời hứa hẹn đường mật, cộng với những khoản tiền được chu cấp, Hằng đã mờ mắt. Cô tự nói với chính mình: “Mình còn trẻ, cứ chôn vùi tuổi xuân bên người chồng nghèo, vài năm nữa lại đẻ con rồi chỉ có khổ. Mình phải thoát ra, phải tìm cơ hội để giàu”.

Nghĩ vậy, Hằng quyết định trở thành “phòng nhì” của sếp và về nhà tính toán chuyện ly hôn. Cô xác định thà làm vợ thứ mà sung sướng còn hơn phải chịu cảnh ở nhà thuê như bây giờ. Tối hôm đó, trong lúc Lâm đang xem tivi, Hằng tiến tới, ném lên bàn tờ đơn ly hôn:

- “Em muốn ly hôn. Em không chịu được cảnh sống này. Đã có một người đàn ông khác đứng ra lo cho cuộc sống của em, đảm bảo sung sướng hơn khi bên anh. Mong anh đừng níu kéo mà hãy kí để cho em được tự do…”

Lâm đọc tờ đơn ly hôn, trầm ngâm trong giây lát. Anh không hỏi thêm một lời nào mà quyết định đặt bút kí vào đơn ly hôn. Hằng đắc thắng không nghĩ mình lại có thể bỏ chồng đơn giản đến vậy. Lâm quay trở lại phòng ngủ, anh lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn. Trên đó, Lâm bày ra cuốn sổ đỏ căn hộ chung cư cao cấp, giấy tờ xe ô tô… Hằng say sẩm mặt mày, vồ vội lấy xem nó mang tên ai…

Vênh váo ly hôn chồng nghèo sau 3 năm, nào ngờ chồng lẳng lặng để lên bàn tờ giấy đỏ rực bên trong khiến cô giật thót quỳ gối van xin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi đã lo xong mọi thứ. Những năm qua tôi tiết kiệm cũng là vì thế này. Nhà cũng đã mua xong, chỉ là đang làm nốt nội thất. Ô tô cũng đã mua rồi nhưng tôi chưa muốn công khai. Còn hơn 1 tháng nữa là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tôi đã định làm cô bất ngờ. Nhưng có vẻ cô lại là người giỏi tạo ra sự bất ngờ hơn tôi. Cũng may, nhờ có vậy tôi mới biết ai là người đáng để mình lo lắng, yêu thương và chăm chút cho”.

Thấy vậy, Hằng quỳ gối xuống, khóc lóc xin chồng tha thứ. Nhưng đáp lại, Lâm dửng dưng, lạnh lùng. Hằng không xứng đáng có được tình yêu của anh. Lâm mở toang cánh cửa mời Hằng ra khỏi nhà. Người đàn bà mà anh đã từng rất yêu, người mà anh cố gắng tiết kiệm để gây dựng tương lai lại là kẻ vừa tham lam, vừa phản bội chồng, bởi thế, không bao giờ cô còn cơ hội được quay về.

 

Dắt chị gái đi mua đồ bầu vì anh rể vắng nhà, vừa bước đến nơi quen, chị tôi hoảng hốt khi thấy hai bóng hình cặp kè khuất sau xe sang trọng

Dắt chị gái đi mua đồ bầu vì anh rể vắng nhà, vừa bước đến nơi quen, chị tôi hoảng hốt khi thấy hai bóng hình cặp kè khuất sau xe sang trọng

Sự thật là có nằm mơ chị tôi cũng không dám tin đó là sự thật, đằng sau vẻ ngoài yêu thương, chiều chuộng vợ còn những lúc anh tăng ca thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích