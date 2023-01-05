Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu

Tâm sự 05/01/2023 18:41

Tôi quyết định ly hôn bởi sự chịu đựng đã đạt đến mức giới hạn. Ấy vậy mà, trước khi kí đơn chính thức ra tòa, tôi lại nhận về lời đề nghị cay đắng.

Sau khi gặp chồng, tôi không khỏi lo lắng vì sợ lời đe dọa tự tử của anh ta sẽ biến thành sự thật.

Cách đây 3 tháng, tôi đã tận mắt chứng kiến chồng mình vào nhà nghỉ với bồ nhí. Không những thế, khi quay ra, nhìn thấy vợ mà anh ta vẫn quay lưng phóng xe đi. Ngay sau đó, tôi đã gọi taxi rồi đưa con về nhà bố mẹ đẻ.

Phải nói trước, chồng tôi là một công tử con nhà giàu đúng nghĩa. Vì vậy mà từ trước khi kết hôn, anh đã nổi tiếng là anh chàng đào hoa, lúc nào cũng có nhiều cô nàng vây quanh. Lúc đồng ý lấy anh, tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đồng ý vì yêu và vì hi vọng có vợ con, anh sẽ thay đổi.

Nhưng đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", dù có vợ rồi có con, anh ta vẫn chẳng thay đổi một chút nào. 5 năm lấy nhau, ít nhất 3 lần chồng tôi công khai ngoại tình rồi nên đến lần này, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Gia đình anh có tiền, có thể cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ nhưng điều này không có nghĩa là anh được phép hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi như vậy.

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên sau lần đó, tôi quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự của gia đình anh và sống ly thân một thời gian. Tôi được biết sau khi vợ đưa con đi, anh làm ầm lên, gọi điện cho cả bố mẹ lẫn họ hàng nhà vợ nhờ khuyên nhủ tôi. Năn nỉ không được, anh quay sang lớn tiếng ép bố mẹ tôi để tôi phải đưa con về. Nhưng anh ta càng làm thế lại càng khiến tôi chướng mắt mà thôi.

Trong khi đó, mẹ chồng tôi lại gọi điện kể rằng, từ hôm đó đến nay, anh không đi làm mà thay vào đó ngày nào cũng rượu chè, nhậu nhẹt,... Vì vậy mà bà sợ rằng nếu cứ tiếp tục, chồng tôi sẽ suy sụp mất. Vậy những lần anh ta ngoại tình, tôi đau lòng tưởng chết đi sống lại thì sao không thấy ai sợ tôi suy sụy?

Nghĩ thế thôi nhưng sự thật thì hết tình vẫn còn nghĩa, sau cuộc gọi của mẹ chồng, tôi hẹn gặp chồng ở một quán cà phê. Lúc đó, anh ta mong tôi và con quay về, cho anh ta một cơ hội. Tất nhiên tôi không đồng ý:

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Sức chịu đựng của em có giới hạn. Em cũng không muốn phải chạy theo một người đàn ông để van xin tình cảm, để dò xét hôm nay anh đi với ai, ngày mai anh gặp ai. Em mệt mỏi quá rồi, chúng ta chấm dứt thôi.

- Nhưng anh không thể sống thiếu em và con...

- Anh nói thế mà không biết ngượng à? Không thể sống thiếu em và con mà ngày ngày anh vẫn vui vẻ với người khác bên ngoài. Những lúc đó thiếu mẹ con em cũng vẫn sống tốt đấy thôi.

- Nhưng đó chỉ là những cô gái qua đường, chơi bời thôi. Anh hứa từ giờ sẽ không thế nữa. Còn nếu em vẫn quyết định ly hôn thì anh sẽ chết cho em xem.

 

Thái độ và giọng nói của anh hoàn toàn khác với thường ngày và từ đầu buổi trò chuyện đến giờ khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi sợ rằng đó không chỉ là lời đe dọa mà sẽ thành sự thật. Đương nhiên, chuyện tôi lo lắng là có nguyên nhân sâu xa phía sau.

Vốn được bố mẹ bao bọc, cưng chiều từ nhỏ nên trước đây anh từng có hành động dại dột vì chuyện tình cảm khiến cả nhà được phen xanh mặt. Khi đó chồng tôi chỉ mới 17 tuổi nhưng đã phải lòng một người phụ nữ lớn hơn 5 tuổi nên bị gia đình phản đối.

Vì vậy mà anh đã tự tử nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp, chỉ chậm một chút là đã có chuyện không may xảy ra rồi. Sau đó, gia đình chồng đành phải đón cô gái kia về nhưng chưa cho cưới xin hay đăng kí kết hôn gì. Chỉ một thời gian sau đó, người này không chịu được chồng tôi nên đã bỏ đi.

Chuyện này mãi đến khi thành vợ anh tôi mới được cô giúp việc kể lại. Vì vậy mà trước những lời nói của chồng, tôi không khỏi lo lắng. Thực lòng mà nói, tôi không còn chút tình cảm nào nhưng nếu vì tôi ly hôn mà anh ta nghĩ quẩn thì tôi hối hận cả đời mất. Tôi phải làm sao bây giờ?

 

Thỏa thuận phân chia tài sản rồi ly hôn, sau 4 tháng, chồng cũ đập cửa đòi vào nhà, nghe câu anh van xin mà tôi cạn lời

Thỏa thuận phân chia tài sản rồi ly hôn, sau 4 tháng, chồng cũ đập cửa đòi vào nhà, nghe câu anh van xin mà tôi cạn lời

Đến nước này đúng là tôi không thể níu kéo thêm. Vậy là chúng tôi kí đơn ly hôn, thỏa thuận phân chia nhà cửa rồi đường ai nấy đi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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