Cả nhà vừa dùng xong bữa sáng, bố chồng đột ngột nói câu khiến ai cũng sững sờ, nghe xong tôi bật khóc, rơi lệ vì điều giấu kín sau biết bao nhiêu ngày tháng

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi làm dâu nhà chồng. Trước Tết, vợ chồng tôi có bàn bạc về chuyện ăn Tết quê nội hay quê ngoại. Chồng c.hém đinh chặt sắt bảo rằng dâu mới năm đầu tiên buộc phải ăn Tết quê nội.

Tết ở nhà chồng tôi khá thoải mái vì bố mẹ chồng dễ sống. Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến bố mẹ ở quê ngoại.

Tết ở nhà chồng tôi khá thoải mái vì bố mẹ chồng dễ sống. Chúng tôi về đến nơi thì mẹ chồng đã sắm sửa gần hết, tôi chỉ phụ bà sắm thêm một số thứ. Các công việc chuẩn bị cho Tết, cả gia đình cùng quây quần làm vừa đỡ mệt mà cũng vui.

Chồng tôi có chút cứng rắn nhưng anh là người có trách nhiệm, chăm chỉ làm ăn nên tôi đành nghe theo dù trong lòng cũng rất buồn. Cuối năm bố tôi đi làm chẳng may bị ngã gãy tay. Lúc đó công việc cuối năm bận quá, tôi không về thăm ông được, rất muốn Tết về thăm bố. Song chồng đã nói vậy tôi chỉ đành chờ ra Giêng sẽ về thăm ông sau.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến bố mẹ ở quê ngoại. Tôi chỉ có một chị gái cũng đã lấy chồng, năm ngoái anh chị về ăn Tết với bố mẹ rồi, năm nay ăn Tết quê nội. Bố mẹ tôi không có con cái bên cạnh dịp Tết này.

Sáng mùng 2 ở nhà chồng, tôi dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Ăn uống xong xuôi, bố chồng đột nhiên nói một câu không thể tin nổi:

- Bố gọi thuê taxi từ tối qua rồi đấy, lát nữa xe đến đón hai đứa. Các con thu dọn đồ đạc rồi về quê ngoại ăn Tết với ông bà, mấy hôm sau lên thẳng thành phố làm việc nhé. Hai đứa về với bố mẹ từ trước Tết, ở đây mấy hôm thế là được rồi, có dịp Tết ông bà nào cũng mong con cháu. Có điều kiện thì mình cứ chia ra cho đôi bên đều mãn nguyện.

Chồng tôi mỉm cười còn tôi thì không kiềm chế được mà khóc luôn. Mẹ chồng thấy con dâu như vậy thì vội giục tôi đi thu dọn đồ đạc về cho sớm kẻo bố mẹ đẻ mong. Đến lúc ngồi trên xe rồi mà tôi vẫn không thể tin được là mình đang về quê ngoại.

Ảnh minh họa: Internet

“Em thấy bố mẹ tâm lý và đối xử tốt với em chưa? Cố gắng ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà, vợ chồng sống hòa thuận để các cụ đỡ lo đấy, em biết chưa?”, chồng liếc thấy vợ vẫn đang khóc thì đủng đỉnh nói một câu. Tôi mỉm cười gật đầu, đồng ý với anh. Bố chồng còn tài trợ cho chúng tôi tiền taxi, không để con cái trả. Trước khi tôi lên xe, mẹ chồng vẫn cố đưa cho túi quà to để tôi về biếu bố mẹ đẻ.

Bố mẹ tôi thấy các con về thì ngạc nhiên vô cùng, rơm rớm nước mắt vì xúc động. Vẫn biết là có thể để ra Giêng về thăm bố mẹ cũng được nhưng dịp Tết luôn là khoảng thời gian thiêng liêng và có ý nghĩa nhất. Được đoàn tụ cùng gia đình, người thân bên mâm cơm ấm cúng trong ngày Tết luôn là niềm mong mỏi của những đứa con xa nhà và của các bậc cha mẹ đang trông ngóng con cháu trở về. Dù chỉ được ở cạnh nhau 1, 2 ngày trong dịp Tết thôi cũng đã đủ vui rồi.

Thế mới biết bố mẹ chồng tôi tâm lý và nghĩ cho cảm xúc, tâm trạng của con dâu rất nhiều. Tôi và chồng mới kết hôn, cuộc sống chung của hai đứa còn nhiều va chạm cần phải điều chỉnh, dung hòa. Thế nhưng có bố mẹ chồng tốt, thấy tình đạt lý như vậy, tôi cảm thấy rất mãn nguyện và yên tâm về cuộc sống sau này.