Bỏ về quê sau khi cãi nhau với chồng, 10 ngày sau không thấy chồng đến đón, tôi về nhà mở cửa, nghe tiếng rên rỉ cùng cảnh tượng trước mắt 'sốc ngất' tại chỗ

Tâm sự 08/12/2023 11:45

Sau khi kết hôn, Tiểu Phong đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho vợ giữ, Tiểu Cầm tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong phần lương của mình, riêng phần lương của Tiểu Phong cô không động đến và xem như đó là phần tiết kiệm để sau này mua nhà.

Tiểu Cầm và Tiểu Phong quen nhau từ khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai đã phá bỏ lời nguyền mùa tốt nghiệp. Dù chưa có nhà, có xe nhưng cả hai đã quyết định kết hôn.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thuê một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách tại thành phố nơi hai người làm việc. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, Tiểu Cầm phát hiện ra rằng hôn nhân không chỉ nói những lời đường mật mà hai bên phải biết cùng nhau xây dựng một mái ấm.

Vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Tiểu Phong là một người thiếu trách nhiệm, khi còn sống cùng bố mẹ anh không phải làm bất cứ việc gì. Khi kết hôn cùng Tiểu Cầm rồi Tiểu Phong vẫn lười biếng, mọi chuyện trong nhà đều đến tay vợ, Tiểu Phong chỉ biết ăn rồi ôm máy tính chơi game mà thôi. Tiểu Cầm nhiều lần góp ý với chồng nhưng Tiểu Phong không chịu thay đổi.

Bỏ về quê sau khi cãi nhau với chồng, 10 ngày sau không thấy chồng đến đón, tôi về nhà mở cửa, nghe tiếng rên rỉ cùng cảnh tượng trước mắt 'sốc ngất' tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Tiểu Phong đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho vợ giữ, Tiểu Cầm tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong phần lương của mình, riêng phần lương của Tiểu Phong cô không động đến và xem như đó là phần tiết kiệm để sau này mua nhà. Vậy nhưng đến một ngày, Tiểu Cầm nhìn thấy quảng cáo căn hộ, cô đưa Tiểu Phong đi xem và quyết định sẽ mua một căn trong dự án này. Tuy nhiên, Tiểu Phong lại tìm đủ mọi lý do để ngăn cản vợ. Nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng, Tiểu Cầm đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản của chồng thì mới vỡ lẽ, trong tài khoản không có tiền.

 

Đến lúc này Tiểu Phong mới nói với vợ rằng, từ trước đến nay thẻ ngân hàng đều liên kết với điện thoại. Tiền ăn uống, chơi game Tiểu Phong đều thanh toán bằng điện thoại nên Tiểu Cẩm không thể biết. Tiểu Cầm khóc lớn, cô thất vọng dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Vậy nhưng 10 ngày sau sau khi cãi nhau với chồng, Tiểu Phong không đến đón vợ, Tiểu Cầm lo lắng, cô về nhà kiểm tra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Thì ra mỗi ngày ăn xong Tiểu Phong đều vứt đồ đạc đầy trong phòng. Nhìn thấy vợ về, Tiểu Phong nói rằng: “Cuối cùng em cũng về rồi, em đi nấu cơm đi, anh đói quá, ngày nào cũng gọi đồ ăn anh ngán quá rồi. Quần áo trong phòng tắm em giặt giúp anh nhé”.

Tiểu Cầm suy sụp hoàn toàn, cô vô cùng tức giận tiến đến tấn công Tiểu Phong. Trong lúc tức giận, Tiểu Cầm đã lấy chiếc máy tính của chồng và đập lên đầu anh ta, nhân cơ hội này Tiểu Phong lăn ra giường giả chết. Tiểu Cầm gọi điện tự thú với cảnh sát, vậy nhưng khi cảnh sát tới, Tiểu Phong đã ngồi dậy, thực tế anh ta không bị làm sao. Sau vụ việc này, Tiểu Cầm kiên quyết đòi ly hôn với người chồng lười biếng đó.

Bắt gặp vợ sắp cưới đi khám thai trong bệnh viện, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc không tưởng

Bắt gặp vợ sắp cưới đi khám thai trong bệnh viện, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc không tưởng

Yêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt. Tôi dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt bạn  bè. Trong bữa ăn đó, tôi cảm thấy có một người bạn thường lấm lét nhìn tôi, hồi sau thì lãng tránh kì lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu