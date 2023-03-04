Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, bất chấp yêu đương với người 'đáng tuổi mẹ mình', đến khi sống chung tôi mới nhận ra được điều này

Tâm sự 04/03/2023 05:15

Có nhiều người bất chấp tất cả để đi cùng con đường với người mà mình yêu thương. Họ quan niệm về tình yêu và hôn nhân không quá khắt khe. Đơn giản chỉ cần họ có tình yêu là đủ. Tình yêu có thể khiến họ ruồng bỏ được hết những định kiến, rào cản từ chính mình và bên ngoài xã hội. Nhưng thực tế, điều đó có dễ thực hiện như vậy không?

Thực tế tồn lại những cặp đôi, những câu chuyện tình yêu bất chấp tuổi tác. Bạn có thể chấp nhận sống chung với người mình yêu khi tuổi tác hai người quá chênh lệch hay không? Bạn có chấp nhận việc bị người khác đồn thổi, dè bỉu và vẽ chuyện không hay về hai người nếu như bạn yêu người đáng tuổi mẹ mình hay không? Cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ, việc bạn yêu một người đáng tuổi mẹ mình cũng là điều kỳ lạ. Nhưng lạ không có nghĩa là xấu. Vẫn tồn tại thứ tình yêu bất chấp mọi thứ như thế.

Khi bạn là người ngoài cuộc, bạn khó có thể hiểu được người ta đến với nhau bằng cách nào, họ đã vượt qua được những khó khăn gì để được ở bên nhau. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Khi họ đã có thể bất chấp những định kiến, những ràng buộc để đến với nhau, chắc hẳn tình yêu đó rất vững bền.

Bạn cho rằng không tồn tại tình yêu với một người đáng tuổi mẹ mình? Điều đó không chắc chắn. Bởi chỉ khi nào sống trong tình yêu đó, đối diện với người mình yêu, bạn mới có thể hiểu được.

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, bất chấp yêu đương với người 'đáng tuổi mẹ mình', đến khi sống chung tôi mới nhận ra được điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù tình yêu có thể bất chấp nhiều thứ, kể cả tuổi tác, thì đây cũng là một trong những rào cản rất lớn khiến cho nhiều cặp đôi không đến được với nhau. Khoảng cách tuổi quá lớn cũng là một vấn đề.

Chưa nói đến việc người ngoài sẽ dễ có cớ gièm pha. Ngay bản thân những người trong cuộc cũng khó có thể hòa hợp được. Yêu người đáng tuổi mẹ mình cũng có thể coi là hai người thuộc hai thế hệ. Hãy tưởng tượng liệu bạn có dễ hòa hợp để sống chung với nhau không nếu như  chênh lệch về quan điểm, về lối sống, về tâm tư tình cảm.

Chênh lệch tuổi tác có những điểm khác nhau nhất định về tư tưởng, tình cảm. Bạn khó có thể làm vừa lòng một người cách mình một thế hệ. Câu chuyện sẽ không còn là ai tốt hơn ai, chỉ có điều khó hiểu nhau, khó làm hài lòng lẫn nhau nên khó có tiếng nói chung được.

Người ta không ngăn cản hai người có sự cách biệt lớn về tuổi tác đến với nhau. Thế nhưng, xã hội có thể gièm pha, con người có những định kiến nhất định không thể một sớm một chiều mà xóa bỏ. Khi xác định đến với nhau, hai người phải chấp nhận rằng sẽ có không ít những hệ lụy, lời ra tiếng vào. Những định kiến đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa hai người.

Không thể khẳng định được rằng có nên yêu một người đáng tuổi mẹ mình hay không. Bởi lẽ, yêu nhau như thế nào và đi được đến đâu còn tùy thuộc vào khả năng và sức bền của tình yêu đó. Có thể bạn có một tình yêu đẹp, chân thành và đầy hứa hẹn. Nhưng nếu bạn không biết chấp nhận những rào cản, không dũng cảm vượt qua định kiến sẽ khó có được tình yêu lâu bền bên người mình yêu.

Không quan trọng bạn và một nửa của mình cách nhau bao nhiêu tuổi. Quan trọng là hai người có thực sự muốn ở cạnh nhau, có thực sự tạo cho nhau hạnh phúc hay không mà thôi. Đừng để những định kiến xã hội làm bạn phải hối tiếc. Hãy biến câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích thành sự thật, dù có rất nhiều khó khăn vây quanh.

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