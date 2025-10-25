Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Tâm sự 25/10/2025 21:55

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt, thậm chí là đánh ghen. Nhưng khi đã thực sự sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được mọi người ạ.

Tôi từng có gia đình đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng không giàu có, thậm chí đang mang nợ nhưng anh vẫn tốt với chúng tôi. Đối với tôi, một gia đình chỉ cần như vậy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Có điều lòng tham của đàn ông là vô đáy. Khi công việc ổn định, thu nhập hơn một số người khác, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Biết có người thứ 3, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, sáng hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa - Ảnh 1
Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Ảnh minh họa: Internet

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Lúc đầu, tôi chủ động nhắn tin cho cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại lên giọng thách thức, còn bắt tôi phải ly hôn để cô ta trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Thật lòng mà nói, tôi không mặn mà với tài sản và tiền bạc. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi in những bức ảnh bị chồng đánh của mình rồi gửi cho cô ta, kèm câu nói đồng ý nhường chồng.

Tưởng cô ta sẽ vui mừng, không ngờ sáng hôm sau khi chồng vừa đi làm, tôi ra mở cửa đã thấy bồ của chồng quỳ sụp trước nhà. Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Nhưng tôi đâu dại như thế. Lần này, tôi sẽ làm bà mai để giúp họ đến với nhau, tôi sẽ mở mắt thật to để xem, rốt cuộc chuyện tình cảm này hạnh phúc được bao lâu. Mọi người chờ bài tiếp theo của tôi nhé!

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Chồng kiếm ra tiền, con cái lại có nếp có tẻ. Thế nhưng sâu bên trong, chúng tôi lại có một vấn đề khó nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình

Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình

Lọ dung dịch đáng ngờ trong túi áo chồng khiến tôi tay chân bủn rủn, sự thật là một nỗi đau không ngờ

Lọ dung dịch đáng ngờ trong túi áo chồng khiến tôi tay chân bủn rủn, sự thật là một nỗi đau không ngờ

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu có nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu có nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng

Thương cảm Chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương cảm Chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào