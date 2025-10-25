Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Tâm sự 25/10/2025 21:52

Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Chồng kiếm ra tiền, con cái lại có nếp có tẻ. Thế nhưng sâu bên trong, chúng tôi lại có một vấn đề khó nói.

Chồng tôi là giám đốc một công ty có tiếng tăm trong ngành. Vừa có danh tiếng lại vừa có thu nhập, vì thế nên không ít cô gái vây quanh anh. Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết chồng mình có qua lại với những cô gái khác. Chỉ là các mối quan hệ đó đều thuộc dạng bóc bánh trả tiền.

Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại - Ảnh 1
Quả thật ngay hôm đó, chồng tôi bị công ty đuổi việc. Thư ký của anh chắc chắn cũng thế. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi nói có cuộc họp gấp. Dù ở nhà nội trợ nhưng tôi vẫn thừa hiểu, rằng chẳng có cuộc họp nào lại bắt đầu lúc 10 giờ đêm. Chưa kể lúc đó, thái độ của chồng tôi cũng khác hẳn mọi ngày. Vì thế, tôi vẫn vờ như không nghi ngờ, trong thâm tâm thì đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch.

Đợi chồng vừa mới đi, tôi liền bám theo rồi chụp lại từng bức ảnh. Hai người họ đi vào khách sạn, ngay cả ảnh ra khỏi phòng cũng được tôi lưu lại. Sáng hôm sau, tôi in mỗi bức ảnh thành 200 tờ rồi thuê người rải trước cửa công ty.

Bình thường công ty của chồng tôi rất có uy tín, bây giờ vì chuyện ngoại tình trai gái nên mà bị đánh giá, thể nào họ sẽ không để yên. Quả thật ngay hôm đó, chồng tôi bị công ty đuổi việc. Thư ký của anh chắc chắn cũng thế. Còn tôi thì vờ như không hay biết chuyện gì, hàng ngày vẫn động viên chồng. Hôm qua chồng tôi bảo đã tìm được việc ở chỗ mới. Lần này tôi nghĩ trong đầu, chắc chắn lão không dám ngoại tình nữa. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi sẽ tìm mọi cách để anh phải trả giá.

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy gia đình vào tình cảnh này. Nhưng tuỳ cơ ứng biến, tôi chỉ bảo vệ chồng khi anh ta xứng đáng. Còn đối với người đàn ông bội bạc, tôi không tiếc một chút nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình

Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình

Lọ dung dịch đáng ngờ trong túi áo chồng khiến tôi tay chân bủn rủn, sự thật là một nỗi đau không ngờ

Lọ dung dịch đáng ngờ trong túi áo chồng khiến tôi tay chân bủn rủn, sự thật là một nỗi đau không ngờ

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu có nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu có nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng

Thương cảm Chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương cảm Chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Biết chồng có nhân tình, tôi lẳng lặng gửi một bức thư, hôm sau đã thấy cô ấy quỳ sụp trước cửa

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng ra ngoài, tôi lén theo dõi và 'kinh ngạc' trước căn phòng bí mật bà bước vào