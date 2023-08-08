Bị chồng 'cấm vận', đòi ngủ riêng, tôi tức tối bắt làm chuyện động trời, nào ngờ anh ta nói 1 câu khiến tôi khóc không thành tiếng

Tâm sự 08/08/2023 19:26

Chồng chị giở quẻ cả đêm chẳng cựa quậy gì, vợ động vào người còn bị hất tay ra.

Chị tên Thúy kể rằng chồng chị giở quẻ cả đêm chẳng cựa quậy gì, vợ động vào người còn bị hất tay ra. Vợ bực lắm, sáng ra giận dỗi bảo chồng:"Hôm nay anh đi chợ đi!". Anh ta lẩm bẩm: "Đàn ông thì làm việc đàn ông. Đi chợ là việc đàn bà". 

Vợ điên tiết cầm tay chồng lôi tuột vào buồng đóng cửa lại chỉ lển giường: "Thế thì lên đây làm việc đàn ông!". Anh ta đành thở dài: "Thôi, đưa cái làn đây, đi chợ cho xong!".

Bị chồng 'cấm vận', đòi ngủ riêng, tôi tức tối bắt làm chuyện động trời, nào ngờ anh ta nói 1 câu khiến tôi khóc không thành tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một chị khác tên Yến cũng tìm đến nhà tâm lý. Chị cho biết, từ lâu chồng chị một doanh nhân thành đạt đã có những dấu hiệu ngoại tình nên mới đây khi chị sang Mỹ độ chục ngày thăm đứa con đang du học ở đó, chị dặn dò người giúp việc thân cận của mình để ý theo dõi mọi hoạt động của chồng trong thời gian chị vắng nhà.

Quả nhiên vài ngày đầu chưa có nhưng mấy ngày sau có những hôm ông chủ đi qua đêm luôn. Bác giúp việc phát hiện được vì buổi tối bác thu dọn giường cho chủ như thế nào thì sáng hôm sau vẫn y như thế, không có dấu vết chứng tỏ ông ta ngủ ở nhà.

Khi chị Yến từ nước ngoài trở về, nghe người giúp việc báo cáo tình hình, chị liền hỏi chồng rằng mấy đêm em đi vắng, anh không ngủ nhà thì ngủ ở đâu? Chồng chối quanh là đêm nào chẳng ngủ ở nhà. Vợ liền đưa ra bằng chứng do "thám tử" của chị cung cấp thì chồng hết cãi và giở bài cùn là văng tục chửi bậy toàn những ngôn từ đầu đường xó chợ.

Vợ sợ người ngoài nghe tiếng ảnh hưởng tới các con nên đành phải lặng im. Được thể từ hôm đó anh ta chơi trò "cấm vận phòng the" ra vẻ ta đây không thiết gì chuyện đó. Tuy vẫn ngủ chung giường nhưng anh ta nằm quay mặt vào tường, vợ động đến hất tung tay ra. Nếu vợ tân công giáp lá cà, anh ta ôm gối ra sofa ngủ.

Vợ theo ra anh ta chuyển lên tầng trên. Vợ theo lên tầng trên, anh ta lại xuống tầng dưới. Có đêm vợ chồng đuổi nhau như đèn cù không phải vì tình dục mà chị muốn xuống thang cứu vãn bầu không khí gia đình.

Cuộc cấm vận này kéo dài đã hơn một tháng. Người vợ ức quá không biết làm thế nào liền tìm đến tư vấn hôn nhân. Hiện nay chị mất ngủ nhiều đêm mắt thâm quầng và có dấu hiệu bị stress. Anh chồng còn tuyên bố không ly hôn mà sẽ hành vợ cho đến bao giờ nhận ra mình có lỗi là "nghi oan cho chồng" mới bỏ cấm vận.

Đây là đòn tâm lý phải đấu lại bằng tâm lý nghĩa là mình cũng không cần, cái mà chị cần không phải là tình dục mà là tình cảm vợ chồng. Nếu tình cảm đã không còn, sống ly thân kéo dài, thậm chí "cơm ai nấy ăn, bồ ai nấy cặp" thì kéo dài cuộc hôn nhân như thế để làm gì. Nói là vì con nhưng nếu cha mẹ sống như vậy thì có nuôi dạy con cái thành người tử tế được không?

Một tháng sau chị gọi điện cho tôi báo tin là chồng đã bỏ "cấm vận". 

Ly hôn hơn 1 năm, lần ấy vô tình gặp lại chồng cũ, tôi quặn thắt tim gan khi biết được bí mật động trời mà anh chôn chặt trong lòng

Ly hôn hơn 1 năm, lần ấy vô tình gặp lại chồng cũ, tôi quặn thắt tim gan khi biết được bí mật động trời mà anh chôn chặt trong lòng

Sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi bắt đầu bất quan điểm về cách sống và xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình bí mật eva chuyện eva tình yêu hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà