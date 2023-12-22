Bị chê gái già quá lứa không xứng, vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, cha mẹ tương lai thay đổi bất ngờ

Tâm sự 22/12/2023 13:15

Ở tuổi này, tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương chồng con nữa. Tôi xác định sẽ ở vậy cả đời, sau này muốn chỗ nương tựa tuổi già thì xin đứa con là được.

Từng bị bạn trai đá vì gia cảnh nghèo khó, lương không đủ nuôi bản thân. Sau cú sốc đó, tôi dẹp chuyện yêu đương sang một bên, quyết chí làm giàu. Khi tôi 40 tuổi đã trở thành giám đốc công ty ăn nên làm ra.

Ở tuổi này, tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương chồng con nữa. Tôi xác định sẽ ở vậy cả đời, sau này muốn chỗ nương tựa tuổi già thì xin đứa con là được.

Thế nhưng khi tình yêu đến thì cưỡng cũng không được. Khải là nhân viên mới của công ty tôi, 26 tuổi, đẹp trai, chững chạc và sống rất tình cảm. Chính tôi đã chủ động tán tỉnh anh ấy. Tôi thật sự không biết Khải có yêu tôi thật lòng không hay chỉ vì muốn có được tài sản của tôi? Nhưng tôi vẫn muốn thử, muốn được yêu hết mình một lần nữa.

Bị chê gái già quá lứa không xứng, vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, cha mẹ tương lai thay đổi bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ lúc yêu anh ấy, tôi đã xác định muốn có con nên cả hai không dùng biện pháp tránh thai gì. 2 tháng sau, tôi có tin vui và Khải mừng lắm, muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi có một thỏa thuận với bạn trai là không được nói chuyện tôi là sếp của anh ấy cho ai biết và Khải đã đồng ý.

 

Nói và làm, Khải đưa tôi về ra mắt trong sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của bố mẹ anh ấy. Khi biết chúng tôi chuẩn bị cưới vì đã có em bé, hai bác ấy phản đối kịch liệt. Họ bảo tôi quá lớn tuổi, chẳng khác nào "phi công trẻ lái máy bay bà già".

Họ nói tôi đã lừa Khải để có bầu rồi ép cưới, nếu lấy tôi, anh ấy quá thiệt thòi, sau này tôi sẽ già trước chồng. Hai bác ấy nói nhiều lắm, tôi nghe mà đau hết cả đầu. Đúng lúc đang cần chỗ phát tiết thì một nhân viên gọi điện đến. Tôi cáu gắt mắng cậu ta ngay trước mặt cả nhà chồng tương lai.

Bị chê gái già quá lứa không xứng, vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, cha mẹ tương lai thay đổi bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đến khi Khải vỗ vào lưng và hỏi có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy thì tôi mới giật mình trở lại bình thường. Đến lúc này, hai bác mới ngẩn người hỏi: "Cháu là sếp à?".

Nhân cơ hội này Khải nói một loạt thành tích, sự giàu sang của tôi và thái độ hai bác thay đổi hẳn. Họ ủng hộ nhiệt tình cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu Khải yêu tôi thật lòng hay yêu tiền và địa vị của tôi? Rồi cả bố mẹ anh ấy nữa, tôi cảm thấy họ quá coi trọng vật chất. Tôi không biết nên lấy chồng hay trở thành mẹ đơn thân đây?

Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên

Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên

Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc sếp còn ngủ để "chuồn" trước. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm đó, mặt mày tôi lại nóng rực.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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