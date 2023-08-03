Bị bố chồng tương lai 'vạch mặt' ngay trong lần đầu tiên ra mắt, tưởng sẽ nhục nhã ê chề thì ông lại 'quay xe', nói một câu khiến cả nhà điêu đứng

Tâm sự 03/08/2023 04:35

Em nghẹn ngào bật khóc trước lời khuyên bảo, răn dạy của bố Bình, cũng vô cùng cảm kích và biết ơn trước sự bao dung rộng lượng, tôn trọng quyền tự quyết của bác.

Em và Bình đã yêu nhau được hơn một năm, hai đứa quyết định sang riêng sẽ làm đám cưới. Bởi vậy cuối tuần vừa rồi anh dẫn em về nhà ra mắt bố và anh chị em trong nhà (mẹ Bình đã mất rồi).

Em chuẩn bị rất chu đáo từ trang phục của bản thân cho tới quà tặng gặp mặt gia đình anh. Anh trai Bình đã lập gia đình, hiện tại đang sống cùng bố anh, là người điềm đạm, không khắt khe gì. Chị dâu và em gái anh đều xởi lởi, ba chị em nấu nướng trong bếp tíu tít vui lắm.

Bị bố chồng tương lai 'vạch mặt' ngay trong lần đầu tiên ra mắt, tưởng sẽ nhục nhã ê chề thì ông lại 'quay xe', nói một câu khiến cả nhà điêu đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chỉ riêng bố Bình là cho em cảm giác bất an. Bác ấy hỏi em vài câu rồi thôi nhưng thi thoảng lại nhìn em chăm chú khiến em hoang mang không thể yên lòng nổi. Khi bữa trưa xong xuôi, mọi người đều đi nghỉ ngơi, em đang định lên phòng Bình chơi thì bố anh đột ngột gọi riêng em ra bàn cà phê ngoài vườn nói chuyện.

Ngay câu nói đầu tiên bác đã vạch trần một chuyện khiến em tái nhợt mặt, chân tay run rẩy:

- Bác nghĩ mình không thể nhầm được. Cháu chính là cô bệnh nhân trẻ cách đây 3 năm bác đã phẫu thuật cắt một bên vòi trứng vì mang thai ngoài tử cung, đúng không?

Bị bố chồng tương lai 'vạch mặt' ngay trong lần đầu tiên ra mắt, tưởng sẽ nhục nhã ê chề thì ông lại 'quay xe', nói một câu khiến cả nhà điêu đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình kể bố anh là bác sĩ mới về hưu nhưng em làm sao ngờ nổi bác là bác sĩ phẫu thuật khoa sản và em lại chính là bệnh nhân của bác. Lúc ấy nằm trên bàn phẫu thuật, em nào biết bác sĩ ngoại hình thế nào. Nhưng bác ấy thì lại nhớ em. Bác bảo bây giờ hiếm có cô gái trẻ nào sở hữu mái tóc dài đến chân như em nên ấn tượng hơn các bệnh nhân khác.

Em sợ hãi vô cùng. Chẳng ai muốn một cô con dâu từng có thai với người khác, lại còn phẫu thuật cắt bỏ 1 bên vòi trứng, tỷ lệ mang thai giảm đi rất nhiều. Thế nhưng sau khi xác nhận đúng là em thì bác chỉ hỏi một câu:

- Bình đã biết chuyện này chưa cháu?

Bị bố chồng tương lai 'vạch mặt' ngay trong lần đầu tiên ra mắt, tưởng sẽ nhục nhã ê chề thì ông lại 'quay xe', nói một câu khiến cả nhà điêu đứng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Em ngơ ngác:

- Dạ, anh biết rồi bác ạ. Nhưng chúng cháu lại giấu giếm bác vì sợ gia đình phản đối. Cháu xin lỗi bác...

- Vậy là được rồi, hai đứa thương yêu nhau bác cũng mừng. Quá khứ là chuyện đã qua hãy quên đi, đã chấp nhận đến với nhau thì có khó khăn cũng phải cùng nhau vượt qua. Bác hỏi là vì bác muốn hai đứa phải thẳng thắn với nhau dù có chuyện gì. Muốn đi chung chặng đường dài thì luôn cần phải thành thật, không giấu giếm nhau.

Em nghẹn ngào bật khóc trước lời khuyên bảo, răn dạy của bố Bình, cũng vô cùng cảm kích và biết ơn trước sự bao dung rộng lượng, tôn trọng quyền tự quyết của bác. Bình biết chuyện thì thở phào nhẹ nhõm vì không cần lo bị gia đình phản đối nữa.

Em rất hạnh phúc vì được bạn trai và gia đình anh bao dung chuyện quá khứ song em cũng lo lắm. Với trường hợp của em từng mang thai ngoài tử cung 1 lần, cắt bỏ 1 bên vòi trứng thì khó có con không hả các chị?

Hồ hởn tới nhà chị dâu tương lai chơi, đang yên đang lành, tôi 'sốc tận óc' khi nghe chị ấy thú nhận chuyện động trời này

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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