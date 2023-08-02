Hồ hởn tới nhà chị dâu tương lai chơi, đang yên đang lành, tôi 'sốc tận óc' khi nghe chị ấy thú nhận chuyện động trời này

Điều kiện nhà tôi rất khá, vậy nhưng trong thời gian yêu nhau thì anh tôi vẫn giấu chị ấy. Có lẽ anh muốn giả nghèo để tìm được một người phụ nữ thật lòng với mình. Chính vì thế nhà tôi càng quý chị dâu, xinh xắn như chị ấy mà thủy chung bên cạnh anh tôi, đủ thấy chị là người chân thành không đề cao vật chất.

Một thời gian ngắn trước đây, anh tôi vừa đưa bạn gái về ra mắt gia đình, để chuẩn bị lên kế hoạch cho đám cưới. Anh chị đã yêu nhau hơn 1 năm, vừa gặp chị ấy mà nhà tôi ai cũng quý mến bởi chị xinh xắn, dịu dàng lại đảm đang nấu ăn ngon.

Từ khi nhìn thấy căn nhà 3 tầng khang trang, nội thất hoành tráng và chiếc ô tô sang trọng đỗ ở sân nhà tôi, chị ấy đã đờ đẫn khó tin. Rồi chị ấy cứ im lặng mãi, ai hỏi han gì cũng chỉ gượng gạo đáp lời. Nhà tôi không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cho rằng chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình có một người bạn trai giàu có mà thôi. Chị không thể hiện ra sự vui mừng phấn khởi, ham mê vật chất khiến bố mẹ tôi càng hài lòng.

Nhà tôi có người giúp việc nên chị dâu tương lai chẳng phải động tay vào việc gì. Đến giờ cơm, các món ăn được dọn lên, đều là các món ngon lành được chế biến cầu kỳ. Tối hôm trước mẹ tôi và bác giúp việc đã dành cả mấy tiếng đồng hồ để lựa chọn thực đơn. Người phụ nữ mà anh tôi yêu cũng là người nhà tôi sẽ quý trọng. Gia đình tôi không quan trọng môn đăng hộ đối, chỉ cần anh chị hạnh phúc, chị dâu là người tốt là được.

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Trên bàn ăn, bố mẹ tôi xởi lởi tiếp đón con dâu tương lai. Mọi thứ đang diễn ra rất vui vẻ thì đột nhiên chị dâu khựng người lại rồi bật khóc nức nở. Cả nhà hốt hoảng không hiểu chị bị làm sao. Chúng tôi hỏi han mãi chị mới gạt nước mắt, rồi như hạ quyết tâm nói ra sự thật mình đã giấu giếm lâu nay:

- Cháu xin lỗi hai bác, xin lỗi anh… Thực ra có một chuyện cháu vẫn giấu giếm anh ấy từ khi quen nhau tới giờ. Cháu cứ nghĩ tình yêu chân thành của mình dành cho anh sẽ bù đắp được khuyết điểm ấy. Nhưng hôm nay về chơi nhà bác, thấy mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cháu. Gia đình bác có điều kiện tốt thế này, lại tốt bụng, yêu thương và đối xử với con dâu tương lai như thế… Cháu thật sự áy náy vô cùng, không đành lòng giấu giếm nữa...

Hóa ra chị ấy đã có 2 đứa con riêng với người chồng hờ trước đây. Khi trước họ sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn, vì gã đàn ông kia chưa ly hôn vợ về mặt giấy tờ. Cuối cùng gã ta phụ bạc chị ấy, hai người họ chia tay. Chị ấy một mình không thể nuôi nổi hai đứa con đành nhờ nhà bà ngoại dưới quê chăm sóc, còn một mình đi làm trên thành phố gửi tiền về chu cấp. Khi quen anh tôi, chị ấy sợ nói ra mình có hai đứa con riêng thì anh tôi sẽ ruồng bỏ. Chị nghĩ sẽ dành cả phần đời còn lại để đối xử tốt với anh coi như chuộc lại lỗi lầm. Nhưng không ngờ anh tôi cũng có bí mật lớn chưa hé lộ với chị.

Cả nhà tôi đều thẫn thờ không thể tin nổi. Suy cho cùng chị ấy không làm gì sai cả. Thú nhận mọi chuyện thế này cũng cho thấy chị là người lương thiện. Nhưng bố mẹ tôi không đời nào chấp nhận một cô con dâu có hai đứa con riêng cả. Sau khi chị ấy về, ông bà khuyên anh tôi nên chia tay song anh không chịu. Hai bên căng thẳng cãi vã, bây giờ anh tôi dọn ra ngoài ở riêng rồi. Tôi là em gái không biết phải đứng về phía bố mẹ hay anh trai?