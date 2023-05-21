- Đi hẹn hò với em nào hay sao mà vui vẻ thế anh.

Thấy chồng mở tủ 2, 3 lần để chọn chiếc áo sơ mi hợp màu với cái quần đang mặc, vừa tìm vừa huýt sao vui vẻ lắm. Em hỏi đểu:

- Đâu, em cứ vớ vẩn. Anh chỉ có mình em thôi chứ còn ai nữa đâu. Tối nay có tiệc với đối tác nên anh chải chuốt 1 tí ấy mà.

Nói xong, chồng quay ra soi gương như chẳng có việc gì xảy ra. Em thì vẫn nghi ngờ lắm nhưng thấy lão như thế nên đành để im theo dõi tiếp xem thế nào.

Vợ chồng em lấy nhau cũng 2 năm rồi, lúc nào cũng tình cảm. Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc ngưỡng mộ. Rồi em cũng mới có bầu được 3, 4 tháng thôi, vì là con đầu nên em cũng giữ lắm, chuyện chăn gối coi như cấm tiệt luôn.

- Kìa, hết 3 tháng bác sĩ bảo có thể thoải mái sinh hoạt vợ chồng mà. Chỉ cần anh nhẹ nhàng là được.

- Không được, em sợ lắm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Cho anh 1 lần đi được không? Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng mà.

- Không được, đã bảo không là không. Em quyết rồi, anh đừng có mà nói nhiều. Nằm im. Ngủ đi.

Cứ nghĩ chồng sẽ nhì nhằng đòi nữa nhưng anh chẳng nói gì, quay mặt vào tường ngủ thật. Rồi đến khi mang bầu tháng thứ 8 thì chồng em bắt đầu dở chứng, toàn lấy cớ đi nhậu với bạn bè mà không về ăn cơm cùng vợ,. Từ lúc có mẹ chồng em lên chăm, lão cũng ít làm giúp em việc nhà hẳn đi.

Không biết vì hay đọc mấy trang tâm sự của chị em có chồng đi cặp bồ để giải khuây bên ngoài lúc vợ bầu hay là do linh tính của người phụ nữ mà dạo gần đây em có cảm giác hình như chồng ngoại tình thật. Sau cái tin nhắn lúc nửa đêm đó, em càng chắc đến 80%.

Em lo lắm nên nói chuyện với mẹ chồng, bày mưu để hắn không dám lấy cớ nhậu nhẹt với bạn mà đi gái nữa. Được cái mẹ chồng cũng đứng về phe em nên thi thoảng em cứ giả vờ khó chịu trong người . Có mẹ chồng em hùa theo nên lão ấy cũng tin là thật.

Mấy lần lão định đi rồi lại phải ở nhà với mẹ con em. Sau mỗi lần như thế, em với mẹ chồng nháy mắt nhau cười khoái chí lắm.

Nhưng như thế chưa đủ, em quyết định sẽ gắn định vị vào xe của chồng để bất kể anh đang ở đâu em đều có thể theo dõi được.

Bình thường chồng em có đi nhậu với bạn thì 11 rưỡi là cũng phải vác xác về rồi. Thế mà hôm nay nửa đêm rồi vẫn không thấy đâu. Em nhắn tin không trả lời, gọi điện không thấy nghe. Chắc chắn, giờ này chồng đang vui vẻ với một ả nào đó.

Em nghĩ phải đi tìm lão cho bằng, được có như thế lão mới không dám chối cãi, không lấy lý do say quá nên ngủ lại nhà bạn được.

Ảnh minh họa: Internet

Em gọi mẹ chồng dậy và bắt taxi đi thẳng tới chỗ được định vị. Tới nơi là 3 giờ sáng, sâu bên trong là một xóm trọ nhỏ và xe chồng em đúng là ở đó thật. Lúc ấy, dường như quên mất mình đang mang bầu chín tháng, em bước nhanh tới gần cái phòng cuối cùng chỗ có xe máy của chồng thì mẹ chồng kéo tay em lại:

- Con ơi, con phải bình tĩnh không là ảnh hưởng đến thằng đích tôn của mẹ. Con cứ đứng im để mẹ xử.

Bước tới gần, em đẩy thật mạnh cửa và cảnh tượng trước mắt khiến em sốc toàn tập. Chồng em với con bé trông như sinh viên đang trần như nhộng ôm nhau trên giường, quần áo vẫn còn rải dưới đất.

- Tôi bụng mang dạ chửa sắp đẻ đến nơi rồi mà anh còn đi ngủ với gái thế kia à. Đồ khốn nạn!

Em quên mất lời mẹ chồng dặn lao vào cô ta thì chồng em đẩy ra. May nhờ có mẹ em đỡ nên không sao. Mẹ chồng tát một cái bốp lên mặt chồng em rồi quát:

- Mày có phải là người nữa không hả? Mày không biết thương vợ mày hả? Hôm nay, con dâu với cháu nội tao mà có mệnh hệ gì thì mày đừng có mà vác mặt về nhà nữa.

Cô bồ sợ quá,vội ngồi dậy van xin rối rít rồi ôm quần áo chạy mất tăm. Còn chồng em vẫn phải quỳ xuống đấy khoanh tay lại trông cứ như trẻ con phạm lỗi, ngoan như cún.

- Mày có dám đi gái nữa không để tao cho mày đi hẳn rồi tao lấy chồng mới cho vợ mày. Vợ mày xinh đẹp thế kia thả ra đường có mà ối thằng theo.

Đúng lúc ấy, bụng em đau quặn lên dữ dội. May mắn có mẹ chồng chạy đến kịp thời dìu chứ không em cũng ngã dụi xuống đất rồi.

Sau đó, cả quãng đường từ nhà nghỉ tới phòng sinh em cứ thế cấu véo chồng em, chửi bới. Phần vì đau quá, phần vì càng chửi càng đỡ đau hơn hay sao ấy mà chỉ 30 phút sau khi tới bệnh viện là em đã sinh rồi.

Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy chồng thâm tím mặt với cánh tay mà em nhớ lại cái trận đánh ghen “kinh hoàng” ấy. Nhìn mặt lão ấy càng đau khổ bao nhiêu thì em lại càng sung sướng bấy nhiêu. Em ôm con vào lòng, không thèm nhìn chồng lấy nửa cái. Thấy em phản ứng thế lão chồng nói:

- Anh xin lỗi, anh chừa rồi.

Mẹ chồng em bước vào nhìn thấy cũng cười tủm tỉm:

- Có trời bảo anh cũng chả dám có lần sau. Anh cứ liệu hồn.

Em thấy yêu mẹ chồng đến lạ lùng các chị ạ. Nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão chồng đâu. Khi nào về nhà em sẽ phải nghĩ ra vài trò để hành hạ cho lão sợ. Nếu còn có lần sau là mẹ con em cho lão ra đường luôn.