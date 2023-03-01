Bắt ly hôn vì con dâu vô sinh, tối đó con trai đưa ra một thứ, tôi nhìn thấy rồi ốm liệt trên giường cả một tuần

Tâm sự 01/03/2023 04:05

Từ dạo trước tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai hãy nghĩ đến tương lai. Cứ sống với vợ như vậy không con cái gì chẳng ổn chút nào. Con cũng phải nghĩ tới bố mẹ già và vấn đề hương khói gia đình.

Con trai và con dâu tôi đã kết hôn 4 năm nay nhưng không có con. 4 năm chờ đợi mong ngóng, vợ chồng tôi bao lần phải chán nản, bất lực, cho đến bây giờ mong ước được bế cháu nội vẫn chưa trở thành sự thực. Chúng tôi thật sự không thể đợi được nữa khi ngày một già yếu. 

Sau đám cưới gần 1 năm mà không có thai, chính tôi đã đưa các con đến bệnh viện khám toàn diện cả hai vợ chồng. Kết quả khám bệnh cho thấy rõ mồn một con trai tôi sức khỏe bình thường còn con dâu bị vô sinh. Bốn năm qua hai vợ chồng nó đã chạy chữa nhưng không có kết quả. Tôi thương con dâu và cũng đã cho con bé 4 năm trời rồi. 

Từ dạo trước tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai hãy nghĩ đến tương lai. Cứ sống với vợ như vậy không con cái gì chẳng ổn chút nào. Con cũng phải nghĩ tới bố mẹ già và vấn đề hương khói gia đình. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai mà thôi.

Bắt ly hôn vì con dâu vô sinh, tối đó con trai đưa ra một thứ, tôi nhìn thấy rồi ốm liệt trên giường cả một tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng suốt thời gian qua con tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì là sẽ ly hôn vợ cả. Hôm vừa rồi nghe con trai nói muốn mua đất ở ngoại ô để sau này vợ chồng nó về dưỡng già mà tôi vừa tức giận lại vừa buồn bã. Tôi gọi riêng con trai vào nói chuyện, quyết định ra tối hậu thư với con. Là con trai duy nhất, con phải có trách nhiệm và nghĩa vụ sinh cháu cho gia đình. 

“Nếu con có vấn đề gì thì đã đành, bố mẹ cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Thế nhưng con hoàn toàn khỏe mạnh, sao phải vì một người phụ nữ mà đánh đổi quá nhiều thứ? Không đáng đâu con ạ. Ly hôn đi, có vợ mới và được làm bố, con sẽ thấy việc mình cố chấp như hiện tại thật là nực cười và ngu ngốc. Nếu con không ly hôn, bố mẹ sẽ không có một đứa con trai lụy tình như thế đâu”.

Tôi nghiêm khắc và cứng rắn nói với con trai như vậy. Thấy thằng bé im lặng không đáp lời, tôi nghĩ là con đã hiểu và sẽ biết phải làm sao. Ai mà ngờ nổi ngay tối hôm đó con đến đưa cho tôi một thứ. Mở ra xem, tôi tối sầm mặt mũi ngất đi.

Thứ mà con trai đưa ra trước mặt tôi là hồ sơ bệnh án con tôi vừa mới đi triệt sản thắt ống dẫn tinh trong ngày. Tức là ngay sau cuộc nói chuyện với tôi thì nó đã quyết đoán đến bệnh viện không cần suy nghĩ nhiều. “Giờ thì con cũng không thể có con được nữa, có lấy vợ mới cũng không ổn phải không mẹ? Hi vọng mẹ sẽ không nhắc tới chuyện ly hôn thêm lần nào, vợ chồng con chỉ cần có nhau thôi”, nó tuyên bố như vậy rồi bỏ về. Vợ chồng nó đã ra ngoài ở riêng từ khi biết tin con dâu bị bệnh. 

Cả tuần qua tôi ốm liệt không gượng dậy nổi vì quá sốc trước hành động của con trai. Tại sao con tôi có thể vì một người phụ nữ mà làm ra hành động đó? Nó không nghĩ cho nỗi lòng của người làm cha làm mẹ một chút nào cả. Tôi đau đớn và tổn thương đến gục ngã. 

Lẽ nào con tôi định cả đời không sinh con ư? Thắt ống dẫn tinh rồi thì còn có thể sinh con được nữa không? Muốn sinh con, con tôi cần phải làm sao? Tôi thấy lo lắng quá… 

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