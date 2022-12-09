Trong những tháng ngày mang bầu, vợ chồng chúng tôi không gần gũi, và đến sau sinh cũng nửa năm nay, chuyện ấy cũng chỉ lác đác tháng đôi lần, mà lần nào cũng nhạt, bản thân tôi cũng hụt hẫng.

Chúng tôi lấy nhau là do mai mối của hai cụ thân sinh. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp sư phạm, đi dạy cho một trường tiểu học tư được 2 năm, còn anh là du học sinh tại Mỹ, mới tốt nghiệp và về Việt Nam chờ việc. Khi đồng ý nghe theo lời bố mẹ, chúng tôi đều đã xác định tư tưởng là cuộc hôn nhân mai mối của hai đứa chưa từng biết tình yêu là gì sẽ không dễ dàng buổi đầu. Chúng tôi không phải kẻ an phận, chỉ là những đứa con vì hiếu mà gác mối tơ tình, để sớm yên bề gia thất cho các cụ có cháu bồng, cháu bế. Phải nói, thời gian đầu chúng tôi chấp nhận làm bạn, rồi thì ở lâu cũng thành nảy sinh tình cảm, đủ để làm tròn phận dâu hiền, rể thảo cho hai bên thông gia an tâm. Chúng tôi mau có con, vì cũng khá nhạy nên chỉ ngay lần đầu chính thức mở lòng với cuộc hôn nhân này, tôi đã đậu thai. Cả nhà tôi ai cũng mừng, tôi cũng thấy vui vì sự sắp đặt của bố mẹ.

Giai đoạn tôi bầu bí, chồng tôi cũng đi làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng khá cao. Tôi cũng an phận làm dâu hiền, nghỉ việc ở nhà chăm chồng con. Trong những tháng ngày mang bầu, vợ chồng chúng tôi không gần gũi, và đến sau sinh cũng nửa năm nay, chuyện ấy cũng chỉ lác đác tháng đôi lần, mà lần nào cũng nhạt, bản thân tôi cũng hụt hẫng. Tôi cố trấn tĩnh, vì biết tâm trạng của phụ nữ sau sinh rất mong manh, đến gần và nhỏ nhẹ căn vặn chồng. Đáp lại tôi là vẻ lúng túng của anh và lời giải thích về chuyện tình cảm với cô thư ký riêng. Anh nói anh yêu cô gái ấy thật lòng và cả hai cũng đi quá giới hạn, đến mức cô gái kia đang mang bầu và vì thế cần anh săn sóc, dù không yêu cầu danh phận.

Ảnh minh họa: Internet Nước mắt tôi tuôn hai hàng, cảm nhận rõ những đau đớn tột cùng của tình yêu đích thực, khi bản thân bị phản bội. Tôi bắt anh lựa chọn và dọa nếu không sẽ làm tới vụ này, sẽ kể với bố mẹ anh. Nhưng có lẽ anh yêu cô gái kia nhiều, yêu thật lòng nên anh chỉ xin lỗi rồi bỏ đi theo tiếng gọi con tim. Đã 3 ngày nay anh chưa về, bố mẹ tôi hỏi tôi chỉ nói dối chồng đi công tác gấp. Tôi đến cơ quan anh dò hỏi thì biết 3 ngày nay anh cũng không đến đó. Tôi gọi nhưng anh không bắt máy. Anh nhắn tin cho tôi nói cô gái kia bị động thai và cần anh chăm sóc, hứa sẽ dàn xếp vụ này sau. Đọc xong mà lòng tôi vô cùng chua chát. Tôi soạn sẵn đơn ly hôn chờ anh ký, nhưng cứ nhìn ánh mắt quan tâm của bố mẹ chồng tôi với mẹ con tôi là tôi lại phân vân. Tôi trì hoãn việc này cũng đã 1 tháng nay, nhưng chồng tôi có vẻ dàn xếp nghiêng về phía bồ nhí. Trái với anh, bố mẹ chồng dù biết vẫn rất quan tâm, yêu thương tôi như con đẻ, chăm cháu cẩn thận và trấn an tôi là chỉ coi tôi là dâu con, còn cô kia về các cụ đuổi. Nhiều lúc muốn đưa đơn ly hôn để chồng ký, nhưng thương bố mẹ chồng già, tốt bụng, tôi lại chẳng thể dũng cảm làm theo lý trí.

Cố chấp lấy chồng già hơn 20 tuổi, tôi đau khổ, nước mắt chảy dài hằng đêm ngay khi phát hiện điều này Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-chong-ngoai-tinh-a-nhan-tinh-con-nghenh-ngang-vac-thu-nang-trich-nay-den-dan-mat-toi-533005.html