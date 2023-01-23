Bàn với vợ về xây nhà mới, cô ấy đồng ý chi 1 tỷ nhưng bất ngờ ra điều kiện 'nóng' với mẹ chồng, nghe xong câu nói, tôi choáng váng

Cuộc nói chuyện được vợ ủng hộ nhưng nào ngờ cô tiếp tục ra điều kiện, câu nói ấy nhắc đến chuyện xưa cũ, tôi sốc nặng.

Vợ tôi từng ly hôn. Cuộc hôn nhân trước không hạnh phúc, chồng cũ vũ phu, đ.ánh đ.ập vợ nên cô ấy không sống nổi với anh ta. Khi tôi gặp và yêu vợ, cô ấy đã dứt tình hẳn với chồng cũ nhưng vẫn qua lại chăm sóc mẹ chồng cũ. Tôi không thích chuyện này. Nhưng vợ tôi giải thích bà là người tốt, lại giúp cô ấy trốn thoát khỏi chồng cũ nên cô ấy mang ơn, không thể không báo đáp.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ tôi. Nhưng cuộc sống cũng bị va chạm nhiều vì mẹ tôi không thích cảnh con dâu thường xuyên qua lại nhà chồng cũ dù với lý do gì. Thương vợ, tôi bàn bạc chuyện xây nhà riêng.

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Cô ấy đồng ý ngay, còn bảo sẽ đóng góp 1 tỷ đồng. Nhưng cô ấy lại đưa ra yêu cầu đón mẹ chồng cũ đến sống cùng để thuận tiện việc chăm sóc, phụng dưỡng. Tôi không đồng ý. Lẽ ra người cô ấy nên phụng dưỡng là bố mẹ tôi chứ không phải mẹ chồng cũ. Những gì đã cũ thì không nên cố gắng vun đắp nữa mới đúng đắn.

Vợ lại trách tôi không thấu hiểu và đồng cảm với cô ấy. Cô ấy còn khẳng định nếu như không có mẹ chồng cũ giúp đỡ thì cô ấy đã không có ngày hôm nay rồi một mực đón bà ấy về.

Tôi không chịu nên chúng tôi vẫn dùng dằng chuyện xây nhà. Tuần nào cũng thấy vợ đem đồ ăn đến nhà chồng cũ rồi tổ chức ăn uống, tôi bực quá. Có cách nào để tách vợ tôi ra khỏi họ không? Liệu tôi có đúng như vợ nói, là kẻ hẹp hòi và không đồng cảm với cô ấy? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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