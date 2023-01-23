Khánh và chồng, Đoàn, vốn là bạn cùng lớp Đại học, còn là đồng hương. Lần đầu gặp anh, nghe anh nói chuyện qua điện thoại, Khánh ngay lập tức nhận ra đó là người cùng Quê. Khánh cười, dùng giọng địa phương mình chào hỏi anh. Đoàn cũng rất vui vẻ cười đáp lại. Sau đó hai người thường xuyên đi chơi, không bao lâu thì trở thành người yêu.

Vội vàng trở về nhà, lúc mở cửa đi vào, Khánh ngay lập tức nhìn thấy trên bàn ăn là rất nhiều đồ ăn ngon. Mẹ chồng bị liệt không thấy đâu, mà chỉ thấy…

Nhà Đoàn là gia đình mẹ đơn thân. Bố mẹ anh ly hôn từ nhỏ, mẹ anh một mình nuôi các con khôn lớn. Trên Đoàn còn có một chị gái đã lấy chồng. Mỗi năm chị gái sẽ về thăm nhà 2 lần. Mỗi lần Khánh đến nhà bạn trai, đều nghe mẹ anh nhắc về người con gái này. Có thể nói bà rất nhớ con nhưng không thể làm gì được. Càng nhìn cảnh tượng này, Khánh càng chắc chăn việc mình không lấy chồng xa là đúng đắn, ít nhất còn có thể ở bên cha mẹ.

Bố mẹ Khánh rất hài lòng về con rể tương lai. Mẹ Khánh vốn luôn sợ con gái lấy chồng xa, lúc biết người yêu con gái là đồng thương thì vui lắm. Mỗi lần “con rể” đến nhà, ông bà đều đối xử đặc biệt tốt, thiết đãi nhiều món ngon. Đôi khi mẹ Khánh còn đối xử với Đoàn tốt hơn cả với con gái ruột.

Sau kết hôn, vợ chồng Khánh ở riêng. Mẹ chồng mua cho họ một căn nhà, trong khi chi phí trang trí, nội thất… là do vợ chồng Khánh tự bỏ ra. Mỗi tuần, hai người sẽ đều đặn về thăm cha mẹ 2 bên. Mẹ chồng mỗi lần vợ chồng con trai về đều hạnh phúc khó tả. Khánh mấy lần đề cập đến việc đưa mẹ chồng về nhà vợ chồng cô ở nhưng bà đều không muốn, nói không muốn quấy rầy cuộc sống của hai người.

Sau kết hôn 2 năm, Khánh mang thai và sinh được một cô con gái. Mẹ chồng rất vui, thường xuyên đến chơi với cháu. Khánh nói nếu bà muốn gặp cháu, cô sẽ chủ động đưa nó về nhà nội. Cô thấy không yên tâm khi mẹ chồng phải lặn lội đường xá xa xôi đến nhà mình. Nhưng bà lại nói muốn tự đi cho thư thái đầu óc. Ai ngờ trong 1 lần lên thăm cháu, bà bất ngờ gặp tai nạn xe.

Ảnh minh họa: Internet

Sau tai nạn, cũng chẳng ngờ là mẹ chồng bị liệt. Chị gái chồng nghe tin liền tức tốc về thăm mẹ. Khánh thì vẫn luôn tự trách mình, giá mà cô quả quyết hơn, không dung túng việc mẹ chồng ở một mình mà đón bà đến sống chung từ sớm thì có lẽ chuyện đã không xảy ra.

Từ lúc mẹ chồng bị liệt, Khánh đón bà đến sống cùng vợ chồng cô. Chị chồng ở lại 1 tuần thì về nhà chồng. Kỳ thật Khánh có ý trách chị chồng, mẹ bệnh nặng như vậy mà đã sớm rời đi. Đem chuyện nói với chồng, anh thở dài: “Chị ấy cũng có cái khó của mình. Chị còn có gia đình riêng, có con nhỏ và công việc cần làm”. Nghe xong, Khánh không nói gì nữa.

Vợ chồng Khánh bận đi làm nên hai người thuê một giúp việc chăm mẹ chồng. Chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi con và chi phí cho mẹ chồng mỗi tháng thực sự rất lớn nên vợ chồng cô lại càng phải cố gắng làm lụng. Người giúp việc sẽ chăm mẹ chồng vào ban ngày, buổi tối thì vợ chồng Khánh thay phiên trông bà.

Hôm đó, người giúp việc gọi điện nói ở nhà có việc gấp, muốn Khánh nhanh chóng trở về. Nghe xong, Khánh liền xin nghỉ sớm, nhưng đường từ công ty về nhà bị kẹt xe nên hơi mất thời gian. Trong lúc chờ đợi, Khánh gọi cho người giúp việc, muốn biết chắc chắn cô ấy vẫn còn ở nhà. Nào ngờ cô ấy đáp sau khi gọi cho Khánh thì đã rời khỏi nhà. Khánh ngay lập tức đổ lỗi cho giúp việc vô trách nhiệm.

Vội vàng trở về nhà, lúc mở cửa đi vào, Khánh ngay lập tức nhìn thấy trên bàn ăn là rất nhiều đồ ăn ngon. Cô nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy chị chồng từ trong bếp bưng đồ ăn ra, gọi cô đến ăn cơm. Khánh còn nhìn thấy một người đàn ông đi theo chị. Chị cười giới thiệu anh là chồng chị. Sau đó một bé gái chừng 10 đuổi đẩy mẹ chồng ngồi trên xe lăn ra phòng khách, có vẻ đó là con của chị chồng. Chị chồng nói chị và chồng chị đã thương lượng và quyết định chuyển hẳn về quê vợ sống, để tiện chăm mẹ. Như vậy sau này vợ chồng Khánh sẽ không phải vất vả nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khánh cảm động lắm. Nụ cười tươi rói trên gương mặt mẹ chồng đủ biết bà đang hạnh phúc thế nào!

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Thực ra, không phải mối quan hệ mẹ chồng – con dâu hay nàng dâu với anh/em chồng đều tồi tệ. Trong gia đình, chỉ cần mỗi người đối xử với nhau bằng một cái tâm trong sáng, hướng thiện thì trong mọi hoàn cảnh, đều sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Mỗi người phụ nữ sau khi về nhà chồng, coi người nhà chồng như người thân của mình mà đối đãi, sẽ có được hôn nhân tốt đẹp.