Tôi, 35 tuổi, đã có hai đứa con. Thu nhập của hai vợ chồng tôi khá ổn định nên cuộc sống vững vàng. Chưa khi nào tôi phải lo lắng chúng tôi sẽ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện kinh tế. Bằng tuổi vợ chồng tôi, ối người phải thầm ghen tỵ khi chúng tôi có được nhiều thứ mà họ có khi phấn đấu cả đời cũng không có được. Sau 5 năm cố gắng, chúng tôi cũng mua được căn nhà trị giá 3 tỷ, cộng thêm nội thất, đồ đạc vào cũng ngót nghét vài trăm triệu. Và tôi không nghĩ đó là may mắn, mà nó thành công, là thành quả mà hai vợ chồng “chung lưng đấu cật” mới có được. Cứ tưởng mái ấm của tôi sẽ vĩnh viễn không xảy ra sóng gió gì cho tới khi…

Tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sai khi chọn anh làm chồng cho tới khi chứng kiến cảnh anh đi vào nhà nghỉ cùng người con gái đó.

- Cô chỉ biết sinh con gái, cô khiến tôi mất mặt với anh em, bạn bè, cô biết không?

Dạo gần đây anh rất hay kêu ca, phàn nàn về chuyện tôi sinh hai đứa con gái. Thậm chí có hôm đi nhậu say về, anh còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói:

Tôi không hiểu thời đại nào rồi mà anh còn định kiến chuyện trai gái như vậy. Nhưng trong gia đình chồng tôi, chỉ có anh mới vậy chứ còn bố mẹ chồng tôi không hề có suy nghĩ đó. Ông bà rất cưng chiều và yêu thương hai đứa con của tôi. Mẹ chồng tôi thường xuyên giúp tôi đón cháu tan học những hôm công việc của tôi quá bận rộn. Với tôi, mẹ chồng giống như mẹ đẻ của tôi vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn về chuyện chồng nói trai hay gái thì…

Tối hôm ấy anh về rất khuya, vừa bước chân vào nhà, anh đã chìa ra cho tôi tờ phiếu siêu âm, hả hê:

- Cô thấy chưa? Không phải tôi không có con trai mà là cô không biết đẻ.

Tôi không quá ngu ngốc để không hiểu chồng mình đang nói gì. Quá rõ ràng, anh đã ngoại tình , đã phản bội tôi. Và tệ hơn, anh còn có con với người tình của anh nữa. Lâm vào tình cảnh như của tôi thì dù có mạnh mẽ đến mấy cũng phải bật khóc, phải gục ngã. Anh không thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi, cũng không xin lỗi. Anh bỏ đi tới 3 ngày sau mới quay lại, chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

- Ba mẹ con cô ra khỏi nhà tôi ngay để ngày mai tôi đón con trai tôi về đây ở. Con gái thì không xứng đáng ở trong căn nhà 3 tỷ này đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh còn nói thêm, anh đã thuê sẵn cho mẹ con tôi một căn nhà trọ. Anh còn bồi thêm mẹ con tôi có muốn không đi cũng không được vì căn nhà này đứng tên anh thì nó là tài sản riêng của anh. Quá mệt mỏi với những cuộc tranh cãi và vết thương lòng càng bị anh khoét sâu, tôi đưa con ra ngoài theo yêu cầu của anh. Tôi đã nghĩ tới lá đơn ly hôn thì…

Nửa đêm hôm đầu tiên tôi dọn ra ngoài, mẹ chồng gọi điện cho tôi, một cuộc điện thoại bí mật:

- Tại sao con không chịu đấu tranh đến cùng, con làm mẹ thất vọng quá! Trong khi mẹ đang cố giúp con. – Giọng mẹ chồng tôi chán nản

- Mẹ… Mẹ giúp con… Chuyện gì ạ. – Tôi ấp úng

- Chuyện căn nhà 3 tỷ chứ còn gì nữa. Mẹ đã điều tra kĩ rồi, cái thai đó không phải là của chồng con đâu. Con cứ yên tâm dọn về nhà đi. Còn con trai mẹ hư hỏng, cứ để mẹ xử lý. Nó có quyền gì mà cướp căn nhà đó. – Giọng mẹ chồng tôi cương quyết

Thú thật, lúc ấy mẹ chồng tôi mà có mặt bên cạnh tôi, tôi sẽ ôm chặt lấy bà nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì bà đã giúp tôi hiểu ra không nên buông tay dễ dàng trước những thứ mà khó khăn lắm mình mới có được. Ngày mai, tôi sẽ dọn về nhà. Nhìn hai con say giấc, tôi hiểu, nếu tôi không mạnh mẽ, không vững vàng thì lấy ai nuôi dạy và bảo vệ cho chúng đây. Còn anh, sau cú phốt này, tôi hiểu cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại hai từ đắng chát mà thôi.