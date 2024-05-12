Bạn gái anh trai đến nhà ăn cơm thì lăn đùng ra ôm bụng đau đớn, mẹ tôi vừa hay tin dữ cũng lên cơn đau tim ngay sau đó

Tâm sự 12/05/2024 19:39

Nhưng khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Ly bất ngờ ôm bụng ngã ra sàn đau đớn. Cả nhà hoảng sợ nghĩ chị bị động thai nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Anh trai tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Anh có ngoại hình ưu tú, lại tài giỏi, luôn nghe lời bố mẹ tôi. Vì thế, bố mẹ tôi rất kỳ vọng vào người vợ mà anh tôi chọn. Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi vừa nhìn qua Ly thì đã không vừa lòng. Mẹ tôi chê chị nhìn ốm yếu không có sức sống, còn hỏi gặng anh tôi rằng có phải chị ấy có bệnh gì không?

Anh trai tôi từ trước đến nay chưa từng cãi lời bố mẹ. Nhưng lần này anh lại nhất quyết đòi cưới bạn gái, dù mẹ tôi không đồng ý. Sau đó 2 năm, hai người họ vẫn kiên trì không chịu chia tay. Hơn nữa, anh tôi thông báo Ly đã có thai, mẹ tôi đành xuôi theo con trai, không ngăn cản nữa.

Trước ngày tổ chức đám cưới, mẹ tôi gọi anh trai và chị dâu tương lai đến để hỏi han, sẵn tiện cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Mẹ tôi vẫn không vừa lòng với cô con dâu tương lai này nhưng bà chẳng thể ngó lơ đứa cháu nội đang tượng hình kia. Nhưng khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Ly bất ngờ ôm bụng ngã ra sàn đau đớn. Cả nhà hoảng sợ nghĩ chị bị động thai nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Bạn gái anh trai đến nhà ăn cơm thì lăn đùng ra ôm bụng đau đớn, mẹ tôi vừa hay tin dữ cũng lên cơn đau tim ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng kỳ lạ là anh trai tôi lại ngăn lại, anh nói không cần phải đến bệnh viện. Dù ai hỏi gì, anh ấy chỉ mím chặt môi, mắt dần đỏ lên. Mẹ tôi không để yên, bà kiên quyết đòi Ly phải đi đến viện khám ngay. Anh tôi tức giận cãi lời mẹ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ly thấy vậy thì đã thú thật chuyện tày đình giấu giếm gia đình tôi bấy lâu nay.

Hóa ra Ly phát hiện mình bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối, chuyện mang thai cũng là giả. Mẹ tôi nghe thế thì lên cơn đau tim, ngất lịm đi, phải nằm viện mấy ngày. Khi tỉnh dậy, bà vừa khóc vừa trách Ly, bà hỏi rằng vì sao biết bản thân không sống được bao lâu mà còn không chia tay với anh trai tôi? Ly chỉ khóc rồi nói xin lỗi, còn anh trai tôi thì sầm mặt bảo vệ bạn gái đến cùng.

Sau khi mẹ tôi xuất viện, anh trai cũng không về nhà mà ở bên chăm sóc bạn gái. Mẹ tôi như già đi mấy tuổi, vì anh trai tôi cũng đã hơn 30 tuổi, giờ thế này thì biết bao giờ anh mới có thể lấy vợ sinh con đây?

Ngày ra mắt, mẹ anh chê tôi không cho cưới, tôi tiến đến thản nhiên đáp một câu khiến bà suýt đột quỵ, run người khi hay tin dữ

Ngày ra mắt, mẹ anh chê tôi không cho cưới, tôi tiến đến thản nhiên đáp một câu khiến bà suýt đột quỵ, run người khi hay tin dữ

Cô không ngờ chỉ với một câu nói của mình mà mẹ anh lại có phản ứng mạnh đến như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự bạn gái ngất xỉu mẹ lên cơn đau tim

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu