Bạn chồng ở quê lên nhà tôi chơi, nửa đêm thức giấc đi vệ sinh tôi run rẩy khi thấy bóng đen bước ra từ phòng chị dâu

Ngày hôm kia, có một người bạn ở quê chồng tôi ra chơi. Chúng tôi đã làm bữa tiệc nho nhỏ để mời anh ấy. Sau khi ăn uống xong xuôi, chồng tôi không muốn bạn thân phải ra ngoài thuê nhà nghỉ nên đã giữ lại ngủ.

Nhà bố mẹ đẻ tôi 4 tầng khá rộng rãi, có vợ chồng anh trai tôi đang sống cùng. Nhà có nhiều phòng trống, để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, mẹ bảo chúng tôi đến ở cùng. Và 3 năm nay, đại gia đình tôi ăn ở chung dưới mái nhà rất yên ổn. Chị dâu tôi là người phụ nữ tốt, nấu ăn ngon và rất khéo cư xử. Vì vậy bố mẹ tôi rất quý chị ấy, còn anh trai thì thương yêu vợ hết mực. Chồng tôi thì luôn nhắc nhở vợ phải học tập chị dâu rất nhiều.

Ngày hôm kia, có một người bạn ở quê chồng tôi ra chơi. Chúng tôi đã làm bữa tiệc nho nhỏ để mời anh ấy. Sau khi ăn uống xong xuôi, chồng tôi không muốn bạn thân phải ra ngoài thuê nhà nghỉ nên đã giữ lại ngủ. Tôi đã sắp xếp cho anh bạn một phòng trên tầng 4. Ảnh minh họa: Internet Đến nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, sau đó đi lòng vòng quanh nhà cho mệt để ngủ tiếp. Trong ánh điện mập mờ của hành lang, tôi nhìn thấy bóng đen bước ra khỏi phòng chị dâu và vội vã chạy về phía cầu thang lên tầng trên cùng. Chỉ cần nhìn là tôi cũng biết đó là anh bạn ở quê. Tôi định làm lớn chuyện để cho mọi người biết con người thật của chị dâu. Nhưng tôi đã kìm nén được cơn nóng giận, tôi vào phòng ngủ và nghĩ xem nên làm gì?

Sáng hôm sau, khi mọi người đang ngủ, chỉ có tôi và chị dâu dậy sớm nấu ăn. Tôi đã hỏi chị tại sao lại phản bội chồng? Chị chối quanh, nói là có sự nhầm lẫn gì đó hay là tôi làm mơ. Đến khi tôi định xuất camera thì chị mới chịu thú nhận đã sai. Chị bảo anh tôi đi làm xa nhà nửa năm nay, chị chăn gối lạnh lẽo nên đã dụ dỗ người bạn của chồng tôi ngủ cùng. Chị nói hiện tại rất hối hận và mong tôi đừng nói cho ai biết, nếu không gia đình tan nát mất. Chị còn giơ tay thề sẽ không bao giờ phản bội chồng nữa. Ảnh minh họa: Internet Không ngờ người chị dâu mà cả nhà tôi tin tưởng quý trọng, thế mà lại ngoại tình ngay trong nhà chồng. Tôi thật sự không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? Theo mọi người tôi có nên nói chuyện này cho anh trai biết không?

Chồng cũ bỗng mang 5 tỷ đến 'cầu hôn', đêm đầu tiên bên nhau sau 4 năm xa cách tôi hóa đá khi nhìn cơ thể của anh Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông muốn tôi thực hiện một tâm nguyện của mình vì không biết ông có tỉnh lại được hay không. Ông mong tôi ly hôn tìm một người khác, để dù ông không tỉnh lại thì cũng yên tâm rằng tôi không phải chịu khổ bên 1 người chồng nghèo.

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