Ập vào bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng nói một câu khiến kẻ thứ ba giật mình run lẩy bẩy và màn kết khiến người phụ nữ vừa uất ức vừa ân hận

Tâm sự 08/02/2023 07:26

Nhân tình bên ngoài của cô mắc phải sai lầm lớn, cả hai ngoại tình khi vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân và uất ức vì điều chồng làm.

Một người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình. Vợ chồng này không hạnh phúc suốt một thời gian dài và quyết định ly thân. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ly hôn với nhau.

Theo đó, vợ của Luân đã thuê trọ ở riêng bên ngoài kể từ khi ly thân. Tuy nhiên, chồng cô vẫn luôn có ý muốn quay lại.

Một thời gian sau, anh Luân phát hiện vợ mình qua lại với người đàn ông họ Vinh. Đáng nói hơn, anh Vinh lại là công chức.

Sau một thời gian theo dõi cặp đôi, khi phát hiện cảnh sát Vinh đến nhà vợ, anh Luân đã gọi 3 người bạn nữa cũng đến nhà.

Khi đi lên cầu thang chỗ nhà trọ của vợ mình, họ nghe thấy tiếng rên rỉ ở bên trong. Nghi là cặp đôi kia đang "ân ái", anh Luân mở cửa ập vào và phát hiện vợ mình cũng người đàn ông họ Vinh đang "trai trên gái dưới".

Ngay lập tức, anh Luân cùng 3 người bạn cầm điện thoại để quay phim, chụp ảnh tình cảnh ấy. Đồng thời họ yêu cầu người vợ cùng Vinh giữ nguyên tình trạng khỏa thân trên giường để ghi hình.

Ập vào bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng nói một câu khiến kẻ thứ ba giật mình run lẩy bẩy và màn kết khiến người phụ nữ vừa uất ức vừa ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ của Luân và Vinh sốc đến mức hoảng hốt. Họ phải tự kéo chăn để che lấy cơ thể.

Ông chồng và những người khác ra lệnh cho cặp đôi phải ngồi yên trên giường, không được cử động. Họ không cho hai người mặc đồ, yêu cầu bước ra sofa trong tình trạng khỏa thân.

Lúc Vinh định phản kháng thì họ Luân nói luôn: "Cảnh sát đang ở tầng dưới, có thêm người ở cơ quan, mày định để cho đồng nghiệp của mày thấy cảnh này à. Những tấm ảnh khỏa thân của bọn mày sẽ sớm lên mạng thôi". Nghe vậy, họ Vinh sợ hãi và phải ngồi yên chịu sắp xếp.

Cuối cùng, cặp đôi khổ sở phải đi theo nhóm người đến một siêu thị gần đó. Họ được yêu cầu ký vào một thỏa thuận ly hôn và nhiều giấy tờ khác. Trong đó, có điều khoản cặp đôi này phải đưa 300 triệu cho Luân cùng đám bạn của mình. Đây được coi như một khoản bồi thường tinh thần.

Ập vào bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng nói một câu khiến kẻ thứ ba giật mình run lẩy bẩy và màn kết khiến người phụ nữ vừa uất ức vừa ân hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá bức xúc sau tất cả mọi chuyện, cô vợ đã tố cáo chồng cùng những người bạn hôm đó.

Đến cuối cùng, kết quả của màn điều tra vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, rõ ràng hành vi của cả người chồng lẫn cô vợ đều sai trái.

Người vợ chưa chính thức ly hôn đã có nhân tình. Đây vẫn được cho là hành vi ngoại tình trong hôn nhân.

Về phần ông chồng, ép buộc vợ và nhân tình của cô phải ký tên vào văn bản thỏa thuận để bồi thường là hành vi cực kỳ sai trái. Dù thế nào đi chăng nữa, không thể tiếp tục bên nhau thì hãy đường ai nấy đi. Làm ra những chuyện rùm beng khi hai bên hết yêu thì cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Lén trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, bắt tại trận người đàn ông quấn quýt vợ qua khe cửa, đúng đoạn cao trào, máu nóng rần rần dồn lên mặt, anh bật tung cửa lao ra và…

Lén trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, bắt tại trận người đàn ông quấn quýt vợ qua khe cửa, đúng đoạn cao trào, máu nóng rần rần dồn lên mặt, anh bật tung cửa lao ra và…

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh biết chắc chắn vợ có mối quan hệ ngoài luồng... chỉ là chưa bắt được tận tay. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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