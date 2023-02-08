Lén trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, bắt tại trận người đàn ông quấn quýt vợ qua khe cửa, đúng đoạn cao trào, máu nóng rần rần dồn lên mặt, anh bật tung cửa lao ra và…

Tâm sự 08/02/2023 07:06

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh biết chắc chắn vợ có mối quan hệ ngoài luồng... chỉ là chưa bắt được tận tay. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Trong nhiều hôn nhân, ngoại tình có lẽ là động cơ thuộc hàng phổ biến nhất. Bị nửa kia phản bội, không ít người không còn giữ nổi bình tĩnh và phải giải quyết vấn đề theo pháp luật.

 

Mắt thấy tai nghe mới tin, nhiều người từng chịu cảnh bị phản bội trong hôn nhân phải tận mắt chứng kiến mới chịu chấp nhận. Nhưng bởi thế mà đau, dẫn đến càng tức giận, càng khó điều khiển, khống chế cảm xúc.

 

Cường phát hiện ra vợ mình ngoại tình từ một số manh mối, xáo trộn nho nhỏ trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng. Nhưng anh đã lựa chọn phải "bắt tận tay" cho vợ không còn đường chối cãi. Người chồng bất hạnh trốn trong tủ suốt nhiều tiếng đồng hồ để rình vợ đưa nhân tình về nhà. Sự việc diễn ra đúng như Cường dự đoán, duy chỉ có cảm xúc, lý trí của anh là không còn kiểm soát nổi trước những điều mắt thấy tai nghe.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ rất yên tĩnh. Sau một thời gian phải hạn chế gặp gỡ người tình, hôm nay Hương rất vui vì cuối cùng chồng cũng đi công tác tỉnh. Căn phòng nhỏ trong khu trọ dành cho công nhân hôm nay chỉ có mỗi mình cô. Bóng tối như đồng lõa với kẻ vụng trộm. Hồng ngồi trước tấm gương của bàn trang điểm, sửa soạn bản thân. Cô thấy mình cũng rất đỗi xinh đẹp.

Lén trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, bắt tại trận người đàn ông quấn quýt vợ qua khe cửa, đúng đoạn cao trào, máu nóng rần rần dồn lên mặt, anh bật tung cửa lao ra và… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cường đã ra khỏi nhà từ sáng, cô như con chim nhỏ được sổ lồng. Sau giờ tan làm, rời xí nghiệp, cô tạt qua chợ tự mua thức ăn ngon tự chiêu đãi mình. Còn lúc này, khi đã về khuya, cô đang ngồi đây, chờ một người đặc biệt đến.

Vừa thoa chút son dưỡng thơm mùi dâu tây lên môi, cô đã nghe tiếng chuông cửa. Hương đứng bật dậy, hồ hởi ra mở. Lát sau, cô quay trở vào cùng với một người đàn ông. Hai người họ không thể chờ đợi thêm để lao vào nhau bày tỏ sự thân thiết khiến một người đàn ông nữa đang quan sát từ trong khe cửa tủ nghe máu nóng rần rần dồn lên khắp mặt.

Nán chờ đến cao trào, Cường bật tung cửa lao ra, bắt tại trận vợ và nhân tình áo quần đã xộc xệch vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Anh tức giận vung nắm đấm vào thẳng mặt kẻ đang tận hưởng khoái lạc với vợ mình, giữa lúc hắn còn chưa hết kinh ngạc.

Sau khi cảnh sát đến, Cường vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, Cường nhanh chóng bị khống chế đưa về đồn.

Lén trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, bắt tại trận người đàn ông quấn quýt vợ qua khe cửa, đúng đoạn cao trào, máu nóng rần rần dồn lên mặt, anh bật tung cửa lao ra và… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tại cơ quan điều tra, Cường khai rằng từ xưa đến nay luôn yêu vợ. Những năm tháng anh ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, vợ làm công nhân vẫn thay anh chăm sóc gia đình. Mỗi lần về nhà, anh đều cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ con cũng chưa bao giờ trách móc anh, anh tưởng rằng họ cũng hiểu những khó khăn của anh.

Vậy nhưng gần đây vợ anh có nhiều thay đổi lạ. Cô ấy chăm chút đến diện mạo bản thân hơn. Ban đầu anh tưởng cô ấy làm đẹp để đón chồng về nhà sau những chuyến công tác, nhưng không phải, chuyện gối chăn với chồng cô ấy rất thờ ơ. Anh lại phát hiện trong nhà có dao cạo râu của đàn ông, cả quần lót lạ của đàn ông đã được giặt sạch cất trong tủ quần áo nữa.

Những điều bất thường như vậy đương nhiên khiến Cường nghi ngờ. Vì vậy, anh định kiểm tra vợ lần cuối, sáng giả vờ phải đi công trình một tuần, nhưng thực chất buổi trưa đã trở về trốn trong tủ quần áo để rình vợ. Sự việc sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hành vi của Cường đã cấu thành tội cố ý gây thương tích Nhưng xét thấy đây là do mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân cũng có lỗi, gia đình Cường sau đó lại tích cực khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại, được phía gia đình nạn nhân thông cảm nên tòa sau đó đã cho anh ta được hưởng án treo.

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho những ai theo đuổi lối sống không chung thủy, sẽ phải trả giá cho sự lừa dối của mình bất cứ lúc nào. Đây cũng là lời nhắc nhở: Trong mọi hoàn cảnh, thứ bạn cần giữ là lý trí, đừng vì phút nóng giận bốc đồng mà đẩy bản thân vào vòng lao lý từ một chuyện mà căn nguyên tội lỗi của nó không phải mình gây ra.

Mặc bạn trai yêu say đắm, tôi cố tình ‘gài bẫy’ trai đẹp, thu nhập 100 triệu về làm vợ, đêm động phòng chạm vào ‘thứ ấy’, tôi tá hỏa hét lên đến lạc giọng

Mặc bạn trai yêu say đắm, tôi cố tình ‘gài bẫy’ trai đẹp, thu nhập 100 triệu về làm vợ, đêm động phòng chạm vào ‘thứ ấy’, tôi tá hỏa hét lên đến lạc giọng

Tôi bắt đầu mơ về Huy, một người đẹp trai và giàu có, tất cả những thứ anh có được sẽ lo cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và tôi quyết tâm phải có được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt