Chán vợ ‘phẳng phiu’, tôi mải mê hú hí với nhân tình suốt 5 tháng, để rồi đêm đó về nhà, tôi sốc nghẹn khi vợ lộng lẫy trong món đồ tuyên bố điều khủng khiếp

Tâm sự 07/02/2023 23:31

Cứ như vậy, tôi lao vào cô tình nhân đã khiến mình mê như điếu đổ vì phổng phao, nhưng tôi nào ngờ sự tình vợ tiết lộ sau đó.

Tôi chả hiểu sao ngày đó tôi lại cưới Thu, cô ấy lép kẹp, gầy như que củi. Giờ nhìn vợ của mấy thằng bạn, người nào cung ba vòng nảy nở mà thèm. Vợ tôi thì cứ như cục xương, vừa đụng vào đã phải rụt tay lại vì đau. Thời đó, tôi chỉ nghĩ “mình dây” như Thu là mốt, mà sau này đẻ xong “phình” ra là vừa, ai ngờ vợ tôi đẻ xong người vẫn xẹp. Nhìn cô ấy cứ gầy gò, ngực phẳng đét như đàn ông mà tôi buồn lắm lắm.

Tôi là đàn ông mà, tôi cứ bị hấp dẫn bởi nhưng bộ ngực căng tròn, nhìn là muốn úp mặt vào rồi ấy. Nhưng nào có ai hiểu nổi khổ của tôi, đêm nào cũng úp mặt vào “bộ xương di động” của vợ mà khóc thầm.

Thế là tôi lên kế hoạch “ăn ngoài”. Với một thằng đàn ông thành đạt như tôi thì việc tìm một cô bồ không có gì là quá khó. Cũng may là đợt đó đi sinh nhật bạn, tôi tăm tia được Thanh – cô gái làm nghề PG cho công ty của bạn. Thanh có thân hình chuẩn mực, khiến tôi vừa mới nhìn thôi đã cảm thấy phát điên phát dại lên rồi. Tôi đ.ánh tiếng với Thanh, mời em đi uống cà phê. Thế rồi sau 3 lần hẹn hò, chúng tôi đã dắt nhau vào nhà nghỉ.

Chán vợ ‘phẳng phiu’, tôi mải mê hú hí với nhân tình suốt 5 tháng, để rồi đêm đó về nhà, tôi sốc nghẹn khi vợ lộng lẫy trong món đồ tuyên bố điều khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói là phụ nữ có da có thịt một chút nhìn thích hơn nhiều. Tôi mải mê với Thanh quên cả đường về với vợ. Ngày nào cũng thế, cứ tan làm là tôi mời Thanh đi ăn rồi sau đó là dừng chân ở nhà nghỉ. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Tôi chu cấp cho Thanh mỗi tháng 7 triệu đồng để em chi trả sinh hoạt phí, bên cạnh đó tôi còn cho Thanh tiền mua sắm quần áo riêng. Bù lại, mỗi tuần Thanh gặp tôi 5 lần và lần nào chúng tôi cũng làm chuyện áy.

Con tôi lúc đó đã 2 tuổi, tôi về nhà thì vẫn đóng vai một người bố chu toàn với mọi thứ. Nhưng tôi tuyệt đối không đụng vào vợ. Vợ tôi có mấy lần tự chủ động nhưng tôi chỉ bảo:

- Hôm nay anh mệt lắm, em đi làm sao mệt bằng anh được. Anh làm ngày làm đêm để lo cho gia đình mình mà.

 

Thế là cô ấy đành rụt tay lại, chả làm gì nữa. Tôi càng sướng, tôi tít mít với bồ suốt nửa năm trời, tôi còn có ý định đợi con lớn hơn một tí, ly dị vợ rồi cưới Thanh cho nó danh chính ngôn thuận.

Thế mà đùng một cái tôi bị nhân tình đá văng để đi theo một đại gia khác. Tôi sốc lên sốc xuống, không nói được lời nào. Bao nhiêu tiền bạc tôi cung phụng cho Thanh mấy năm trời giờ coi như đi đứt. Tối hôm đó, tôi bỏ đi uống rượu đến nửa đêm mới về.

Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đã thấy vợ mình cởi đồ đứng trước gương ngắm nghía. Tôi sốc ngất khi thấy vòng một của vợ mình cứ phập phồng. Tưởng mình say, tôi dụi mắt nhìn lại thì thấy rõ ràng là vòng một của vợ tôi đã to lên trông thấy. Cô ấy sinh xong không bị béo bụng, giờ có thêm ngực nữa thì nhìn cứ như người mẫu ấy. Tôi sốc lắm, chạy đến hỏi vợ:

Chán vợ ‘phẳng phiu’, tôi mải mê hú hí với nhân tình suốt 5 tháng, để rồi đêm đó về nhà, tôi sốc nghẹn khi vợ lộng lẫy trong món đồ tuyên bố điều khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em làm cái gì với ngực của em thế?

- Đi bơm, sao, anh có ý kiến gì à?

- Tiền đâu mà em bơm? Sao em không hỏi ý kiến của anh gì cả?

- Sao tôi phải hỏi anh? Tôi chưa hỏi tội anh chuyện anh léng phéng bên ngoài là may phước cho anh rồi. Tôi làm gì là quyền của tôi, thân thể tôi sao anh dám có ý kiến?

- Nhưng em là vợ anh.

- Vâng, đúng rồi, tôi là vợ anh chứ không phải là quả bóng của anh, anh không thích thì anh vứt tôi lăn lóc, đến khi anh không có thứ gì chơi thì anh lại lấy tôi ra vần vò. Tôi không phải là một con vợ ngu, anh hiểu chưa?

- Em… hôm nay em bị làm sao thế?

- Anh hãy hỏi lại bản thân anh ấy. Khoảng thời gian vừa qua anh cứ đi hú hí với bồ, để mặc mẹ con tôi ở nhà, một cau hỏi thăm anh cũng không nói với tôi, giờ thấy tôi đẹp anh lại muốn quay lại. Xin lỗi anh nhé, tôi có đại gia riêng cho tôi rồi.

Tôi sững sờ, tôi không tin những gì vợ tôi đang nói. Chỉ mới bỏ bê vợ một thời gian thôi mà tôi đã mất cô ấy sao? Tôi quỳ xuống xin vợ tha thứ nhưng cô ấy đã kiên quyết bỏ đi. Có lẽ tôi sẽ không thể nào lay chuyển được quyết định của vợ nữa, đến lúc này, tôi mới thấy mình ngu vì bỏ vợ để chạy theo một bộ ngực.

Sau ngày vợ mất, chồng dỡ trần nhà xuống thì ‘sốc ngất’ khi thấy món đồ đó rơi ra tiết lộ sự thật khủng khiếp

Sau ngày vợ mất, chồng dỡ trần nhà xuống thì ‘sốc ngất’ khi thấy món đồ đó rơi ra tiết lộ sự thật khủng khiếp

Anh cũng không biết điều gì mách bảo mình làm như thế, và khi anh lần mò dỡ những tấm mút thì than ôi, quả thật có thứ ấy rơi ra.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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