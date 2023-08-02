Em trai chồng cưới vợ cách đây 1 năm. Sau đám cưới vợ chồng em ấy cũng không ra riêng mà ở chung với cả đại gia đình. Dù nhà đông người nhưng ai cũng biết đối nhân xử thế, vì vậy cuộc sống chung khá êm ả và hòa thuận.

Gia đình chồng tôi có 2 anh em trai. Chồng tôi là cả, dưới anh là em trai út. Sau đám cưới vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng cho đến nay là được 4 năm rồi. Nhà chồng rất rộng rãi, bố mẹ chồng đều là người biết ăn ở nên chuyện chung sống với nhà chồng không phải vấn đề gì quá nặng nề.

Khi nhìn cô osin tên Vân mà mẹ chồng dẫn về, cả tôi và em dâu đều không hài lòng. Lý do đơn giản vì cô ta khá trẻ, nhan sắc cũng thuộc hàng ưa nhìn, lý do cô ta đi làm osin là bởi vì nhà nghèo ít học, không tìm được công việc gì khác. Vân có biệt tài nấu ăn rất ngon nên vô hình chung công việc osin khá phù hợp với cô ta, còn được các chủ nhà yêu quý thưởng thêm tiền. Mẹ chồng tôi cũng nhìn trúng cô ta ở điểm nấu ăn ngon này vì bà khá kén ăn.

Trước đây việc nhà vẫn do mẹ chồng, tôi cùng em dâu giúp đỡ nhau làm. Nhưng thời gian gần đây sức khỏe mẹ chồng yếu hơn, công việc của tôi lại bận rộn, còn em dâu vừa mới sinh con được nửa năm chuẩn bị đi làm lại. Mọi người đều không có nhiều thời gian nên mẹ chồng tôi quyết định thuê người giúp việc.

Thấy mẹ chồng kiên quyết thuê Vân, tôi và em dâu đành nghe theo. Thời gian đầu Vân về làm việc, tôi có để ý theo dõi phản ứng của chồng nhưng không thấy anh có bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào đến cô ta khiến tôi dần yên tâm. Sau đó chuyện công việc, con cái cuốn tôi đi, không có thời gian để ý đến chuyện cô osin trẻ nữa.

Có lần nghe em dâu tâm sự em ấy cũng quan sát chồng và không phát hiện ra điều gì khả nghi. Em trai chồng lại thường xuyên đi công tác vắng nhà, cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô osin rất ít. Chị em tôi cười xòa bảo nhau đúng là đã lo nghĩ quá nhiều, phải tin tưởng chồng mình và tin vào ánh mắt nhìn người của mẹ chồng chứ. Đời nào bà muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của các con!

Cách đây 1 tuần, tối ấy em trai chồng đi công tác về nên cả nhà tôi làm một bữa cơm thịnh soạn quây quần bên nhau. Bữa cơm nhiều món nên tôi và em dâu đều vào bếp phụ giúp Vân nấu nướng. Vân là người giúp việc song vẫn ngồi chung mâm ăn uống với cả nhà. Thời gian nửa năm qua Vân làm việc đâu ra đấy khiến cả nhà tôi rất ưng ý, không ai chê trách, phàn nàn điều gì cả.

Bữa tối đó tôi phụ trách nồi canh cá. Khi mọi người đã ngồi yên vị trên mâm, tôi bưng bát canh cá lên sau cùng. Vừa định ngồi xuống bàn ăn thì Vân đột ngột đứng bật dậy rồi ôm miệng lao vào toilet nôn oẹ. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng tôi và em trai chồng đã tái xanh mặt. Họ đồng loạt đánh rơi cả bát cơm đang cầm trên tay xuống mâm vang lên những tiếng "choang" chát chúa.

Lúc ấy tôi với em dâu mới bàng hoàng nhận ra vấn đề. Tôi chạy đi mua que thử thai rồi bắt Vân kiểm tra ngay lập tức. Kết quả cô ta đã mang thai! Dưới sự chất vấn của cả nhà, chồng tôi lẫn em trai chồng thừa nhận họ đều có quan hệ với Vân!

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Họ đều khai nhận rằng chính Vân chủ động quyến rũ họ để moi tiền, hai người đàn ông đó cũng vì muốn đổi gió chứ không hề có tình cảm gì với cô ta. Bình thường họ đều có ý thức dùng bao cao su nhưng có lần vẫn bị nhỡ không dùng. Đó là lý do mà cả hai người đều kinh hoàng thất sắc khi thấy Vân có dấu hiệu mang thai. Oái oăm là 2 người không biết đối phương cũng qua lại với Vân, nghĩ rằng chỉ có mình độc chiếm cô ta.

Sau khi biết sự thật, tôi lập tức ném ra trước mặt chồng lá đơn ly hôn. Đứa con Vân mang trong bụng chưa xác định là con của chồng tôi hay em trai chồng nhưng điều đó không còn quan trọng. Em dâu cũng căm phẫn tuyên bố ly hôn. Hai kẻ phản bội cuống quýt xin tha song chúng tôi không ai chấp nhận tha thứ.

Mẹ chồng ngất lên ngất xuống trước sự việc quá mức sốc óc. Bố chồng thì suýt lên cơn đau tim vì 2 anh con trai quý hóa. Nếu mẹ chồng biết trước rằng chỉ vì cô osin bà dẫn về mà nhà cửa tan nát hết, gia đình hai đứa con trai của bà đều tan vỡ thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ làm vậy. Tuy nhiên ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được và chắc chắn là không có thuốc chữa hối hận rồi!