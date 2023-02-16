6 năm lấy chồng chị gái mới về ăn Tết ngoại, nửa đêm đi ngang qua phòng anh chị nhìn cảnh tượng sau cảnh cửa mà tôi rụng rời

Tâm sự 16/02/2023 16:02

Biết anh rể và chị gái đưa 2 cháu về ăn Tết, ngay từ sớm bố mẹ tôi đã sắm sửa, chuẩn bị rất nhiều thứ đón con cháu.

Chị gái tôi kết hôn được 6 năm, Tết này là năm đầu tiên chị về quê ngoại ăn Tết. Một, hai năm đầu, chị bảo mình là dâu mới không thể vắng mặt trong cái Tết ở nhà chồng. Mấy năm sau anh chị có con, bố mẹ anh rể muốn sum vầy bên cháu nội, anh chị phải về bên nhà chồng. 

Hiểu cho hoàn cảnh của chị nên bố mẹ tôi dù buồn cũng chẳng trách mắng, than thở. Mẹ vẫn dặn chị cố gắng lo cho tốt việc nhà chồng, chỉ cần anh rể đối xử tốt với chị là được. 

Chị tôi bảo năm nay anh rể đã phải đấu tranh với nhà nội để được đưa vợ con về quê ngoại ăn Tết. Bố mẹ mừng lắm vì con cháu đoàn tụ và cũng vui khi anh rể biết đứng về phía vợ. Sáu năm làm dâu chị mới về ngoại ăn Tết một lần, khách quan mà nói chị cũng đã luôn ưu tiên nhà chồng rồi.

Biết anh rể và chị gái đưa 2 cháu về ăn Tết, ngay từ sớm bố mẹ tôi đã sắm sửa, chuẩn bị rất nhiều thứ đón con cháu. Tôi là em gái chị vẫn chưa kết hôn, nhà tôi còn một cậu em trai út đang học cấp 3. Tôi với em trai cũng rất nhớ chị gái cùng hai đứa cháu. Tết này cả nhà được quây quần bên nhau, thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

6 năm lấy chồng chị gái mới về ăn Tết ngoại, nửa đêm đi ngang qua phòng anh chị nhìn cảnh tượng sau cảnh cửa mà tôi rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đêm mùng 3 Tết, tình cờ đi ngang qua cửa phòng ngủ của anh rể và chị gái, bước chân tôi khựng lại, trong lòng chết lặng khi giọng anh rể đè nén rin rít vang lên: 

“Mẹ tôi vừa gọi điện khóc đây này… Cô có còn là con người hay không, để mẹ chồng phải khóc lóc buồn khổ đến tan nát ruột gan như thế? Mấy chục năm nay chưa khi nào tôi ăn Tết xa bố mẹ cả. Thế nhưng vì cô mà năm nay tôi không được về với ông bà. Cả cái Tết này mẹ tôi khóc suốt đấy cô có biết không? Cô đã mang tội với mẹ tôi…”.

Mẹ tôi nhớ cháu nên buổi tối đều bế các cháu về phòng ngủ chung với ông bà, chỉ còn anh rể và chị gái trong phòng riêng. Trước những lời của chồng, chị gái tôi im lặng không hề đáp trả. Đứng lặng một lúc lâu tôi vẫn còn thấy ớn lạnh không thôi, cả người bủn rủn trước sự phũ phàng bạc bẽo của anh rể với vợ. 

Thực ra bố tôi đang mắc ung thư giai đoạn cuối, có lẽ đây là cái Tết cuối cùng ông còn được ở bên gia đình. Đó cũng là lý do chị tôi muốn về quê ngoại ăn Tết bằng được. Sáu năm rồi chị đã về được lần nào đâu? Bố mẹ anh rể vẫn khỏe mạnh, lẽ nào một năm ăn Tết không có con cái bên cạnh lại khó khăn với họ đến thế? So sánh hai hoàn cảnh, vậy mà anh rể vẫn có thể thốt ra được những lời lẽ thế kia?

6 năm lấy chồng chị gái mới về ăn Tết ngoại, nửa đêm đi ngang qua phòng anh chị nhìn cảnh tượng sau cảnh cửa mà tôi rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lát sau chị gái mở cửa ra ngoài thấy tôi thì giật mình lúng túng. Hai chị em ngồi ngoài hiên nói chuyện, chị nói ăn xong cái Tết này, khi bố tôi không còn nữa, chị sẽ ly hôn không do dự. Trong lòng chị đã hết hy vọng hoàn toàn vào cuộc hôn nhân với anh rể nhưng không muốn bố tôi ra đi mà mang theo nỗi đau buồn cho hạnh phúc của con gái. 

Chị nói mấy năm qua vẫn cố gắng nín nhịn để hai đứa con có gia đình trọn vẹn. Chị cũng giấu nhà ngoại mọi chuyện vì sợ ông bà lo lắng. Thế nhưng lúc này chị nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Tôi chỉ biết ôm lấy chị, hai chị em cùng rơi nước mắt…

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Trong 2 năm đầu, vợ chồng anh vẫn chưa có con là vì muốn tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Sinh con đẻ cái ngay sau cưới đối với họ mà nói là điều quá đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 22 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường