5 tuyệt chiêu vàng để 'cô bé' không xuống cấp dù tần suất 'ân ái' nhiều, chị em càng làm các anh càng nghiện chẳng rời

Tâm sự 10/06/2023 04:03

Để giúp 'cô bé' tránh được tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lý phụ khoa, các nàng đừng nên bỏ qua những bí kíp vàng dưới đây nhé.

Đời sống tình dục thăng hoa không chỉ giúp gắn kết hạnh phúc gia đình, mà còn đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên nhiều chị em phụ nữ thường lăn tăn vấn đề sau khi quan hệ tình dục phải làm thế nào để bảo vệ ‘cô bé’ luôn khỏe mạnh?

Thực tế chất bôi trơn và tinh dịch của bạn tình có thể làm thay đổi độ pH của ‘cô bé’. Việc này có thể khiến cho âm đạo dễ bị nhiễm trùng, vậy nên sau khi quan hệ, các nàng nên thực hiện những tuyệt chiêu sau đây.

Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục càng sớm càng tốt

Hành động này không chỉ giúp làm sạch niệu đạo, mà còn giúp thải độ tố và vi khuẩn trong ‘cô bé’ sau mỗi lần đạt cực khoái. Đồng thời còn có thể ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng tiểu cho chị em phụ nữ. 

5 tuyệt chiêu vàng để 'cô bé' không xuống cấp dù tần suất 'ân ái' nhiều, chị em càng làm các anh càng nghiện chẳng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh cơ thể và vùng kín sau khi quan hệ tình dục

Tắm rửa sạch sẽ sau khi yêu không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn, mồ hôi sau quá trình vận động, mà còn giúp tinh thần thoải mái. Do đó sau khi quan hệ, vệ sinh thân thể sạch sẽ, thay đồ lót thoáng mát để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, nấm.

Tuy nhiên cần lưu ý không nên tắm liền ngay sau khi quan hệ tình dục. Vì có thể gây co mạch máu dẫn đến choáng khiến mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn, thở gấp kiệt sức và có thể gây tai biến do vỡ mạch máu. Tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tắm.

Vệ sinh tay bằng xà phòng

Rửa tay thật sạch sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn trên tay khi chạm vào cơ thể của bạn tình. Mặc khác việc vệ sinh tay bằng xà phòng là còn giúp hạn chế lây lan vi khuẩn cho ‘cô bé’.

5 tuyệt chiêu vàng để 'cô bé' không xuống cấp dù tần suất 'ân ái' nhiều, chị em càng làm các anh càng nghiện chẳng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế thụt rửa bên trong âm đạo

Nhiều chị em cứ nghĩ rằng việc thụt rửa sâu bên trong âm đạo là tốt. Tuy nhiên thực tế hành động này sẽ làm mất cân bằng môi trường tự nhiên, thậm chí có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bởi vì âm đạo có thể tự tiết dịch để làm sạch và đẩy các dịch bẩn ra ngoài. Do vậy kể cả sau khi quan hệ hay vệ sinh hàng ngày, chị em phụ nữ chỉ cần rửa sạch nhẹ nhàng bên ngoài âm hộ, hạn chế không thụt rửa sâu bên trong.

Lựa chọn đồ lót thông thoáng, thoải mái

Sau khi vệ sinh ‘cô bé’ và cơ thể sạch sẽ, chị em phụ nữ nên lựa chọn mặc nội y bằng cotton thoáng mát. Việc này sẽ giúp hạn chế vi khuẩn và nấm phát triển. Đồng thời quần áo thoáng khí, rộng rãi sẽ giúp cơ thể dễ chịu và ngủ ngon hơn.

5 tuyệt chiêu vàng để 'cô bé' không xuống cấp dù tần suất 'ân ái' nhiều, chị em càng làm các anh càng nghiện chẳng rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Khi đến nhà, bố chồng rất nhiệt tình. Thật ra, tôi chưa thấy ông ấy vui như thế khi chúng tôi cưới nhau. Ông ấy hỏi về công việc của tôi, hỏi chồng tôi khi nào trở về, tôi trả lời từng câu hết. Sau khi ăn xong, tôi đưa con cái về nhà.

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