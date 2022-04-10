5 năm sau khi ly hôn, chồng cũ chưa một lần đến thăm con rồi bỗng dưng cầm đến 5 tỷ

Tâm sự 10/04/2022 16:31

Tôi cười cay đắng, hóa ra đây là lý do anh tìm đến mẹ con tôi sau nhiều năm mất tăm. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, tôi ném tiền vào mặt chồng cũ, lấy chổi đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng. Đáng tiếc cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tôi ly hôn chồng sau 4 năm chung sống. Vừa mới ly hôn vợ xong thì chồng cũ đã nhanh chóng lấy một người phụ nữ giàu có. Tôi vẫn ở cùng con trai ở căn nhà từng ở với chồng cũ. Từ ngày ly hôn, tôi chật vật với cuộc sống nuôi con một mình cùng vài đồng ít ỏi chồng trợ cấp hàng tháng.

Suốt 5 năm sau khi ly hôn, chồng cũ chưa một lần đến thăm con. Anh ta biến mất như không hề có quan hệ ruột thịt với con cái. Những ngày tháng chung sống cùng nhau, dù cuộc sống không khá giả, chồng không kiếm được nhiều tiên nhưng tôi chưa từng thở than, trách móc. Tôi cố gắng vun vén gia đình, hết lòng với chồng con và gia đình chồng. 

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

5 năm sau khi ly hôn, chồng cũ chưa một lần đến thăm con rồi bỗng dưng cầm đến 5 tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, sau bao năm chênh vênh tìm lại cuộc sống bình yên cùng con trai, tôi bất ngờ thấy chồng cũ đứng trước cửa nhà của mình. 5 năm không gặp mặt cha, con trai 8 tuổi cũng ngờ ngợ chẳng còn nhận ra cha. Thằng bé co người lại đứng sau lưng mẹ, còn hỏi mẹ người này là ai?

Chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của chồng cũ thì Quyên càng sốc hơn khi anh ta cầm 5 tỷ đặt trước mặt cô. Số tiền quá lớn khiến tôi bàng hoàng, nhưng những lời sau đó của chồng khiến tôi không khỏi oán hận:

“Anh xin em cho anh dẫn cu Bon đi với anh. Vợ anh không sinh được con, đời anh giờ chỉ có thằng Bon là con thôi. Anh đảm bảo với em sau này con sẽ sống không thiếu gì, tiền bạc mấy đời dư dả”.

Tôi cười cay đắng, hóa ra đây là lý do anh tìm đến mẹ con tôi sau nhiều năm mất tăm. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, tôi ném tiền vào mặt chồng cũ, lấy chổi đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng chồng cũ không bỏ cuộc, hết điện thoại, nhắn tin rồi thậm chí là đe dọa tôi giao con trai cho anh ta. Tôi cảm thấy mình vừa bất hạnh vừa xui xẻo. Tôi bị chồng bỏ đi lấy vợ giàu đã đành, giờ lại bị hăm he giành đứa con duy nhất.

Còn con trai tôi chẳng cần nghe một tiếng “Bố” đã gào khóc, nói chi là đến ở cùng anh ta. Giờ tôi phải làm sao để chồng cũ để mẹ con tôi sống yên bình đây?

Ngang qua phòng ngủ của bạn trai nghe được câu "thánh chỉ" của mẹ anh ấy, tôi đành bỏ người yêu chạy lấy người

Ngang qua phòng ngủ của bạn trai nghe được câu "thánh chỉ" của mẹ anh ấy, tôi đành bỏ người yêu chạy lấy người

Đầu óc tôi choáng váng, hoảng hốt tới mức lao thẳng ra khỏi nhà người yêu. Tôi chẳng có cách nào chấp nhận được nữa, đành bỏ người yêu chạy lấy người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 33 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận