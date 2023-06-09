4 thủ thuật vàng giúp 'cô bé co thắt' khi 'ân ái', nàng khóc thét vì 'thỏa mãn', mê mệt không lối thoát

Tâm sự 09/06/2023 19:03

Chị em muốn có thêm hứng thú, 'thăng hoa' tột độ trong mỗi lần 'ân ái', thì đừng bỏ qua những bí quyết dưới đây nhé.

Bí quyết co thắt tử cung khi yêu sẽ khiến cho cuộc yêu thêm đê mê, mãnh liệt. Giống như cảm giác của lần đầu tiên biết ‘yêu’.

Giao tiếp

Trước khi bắt đầu khám phá cổ tử cung, hãy trò chuyện với chàng. Sau đó bắt đầu mọi thứ chậm rãi, từ tốn. Khi bạn bị kích thích trong khi giao hợp, âm đạo sẽ dài ra, để đón nhận sự thâm nhập sâu đến cổ tử cung. Đừng quên chia sẻ những cảm xúc mãnh liệt này với chàng nhé.

4 thủ thuật vàng giúp 'cô bé co thắt' khi 'ân ái', nàng khóc thét vì 'thỏa mãn', mê mệt không lối thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tạo áp lực lên cổ tử cung

Cổ tử cung ghi nhận cảm giác, với cường độ mạnh và áp lực lớn. Một số phụ nữ cho biết rằng sự thâm nhập sâu trong khi quan hệ hơi quá dữ dội hoặc cực kỳ đau đớn, đặc biệt nếu chưa được kích thích đầy đủ.

Chỉ khi bạn được kích thích và thư giãn đầy đủ, thâm nhập sâu vào cổ tử cung mới có thể góp phần vào trải nghiệm cực khoái. Vì vậy hãy đảm bảo dành thời gian ngọt ngào cho màn dạo đầu.

4 thủ thuật vàng giúp 'cô bé co thắt' khi 'ân ái', nàng khóc thét vì 'thỏa mãn', mê mệt không lối thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chậm mà chắc

Những tư thế cho phép thâm nhập sâu, như kiểu doggy, thường là tốt nhất để đạt cực khoái ở cổ tử cung. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không thử chúng cho đến khi bạn đã hoàn toàn sẵn sàng. Bắt đầu bữa tiệc bằng cách đạt cực khoái âm vật trước.

Thư giãn

Tập trung vào việc thư giãn cơ thể và nhớ những cảm giác nảy sinh. Khi kích thích tăng dần, bạn có thể thở sâu. Thở sâu sẽ mang đến năng lượng tình dục và dễ dàng trải nghiệm được tư thế thâm nhập sâu. Và quan trọng nhất, đừng vội đuổi theo cơn cực khoái. Hãy thư giãn trong trải nghiệm này để cực khoái có thể tìm thấy bạn.

Cảm giác khoái cảm mãnh liệt có thể lan rộng khắp cơ thể, kéo dài trong suốt một thời gian dài. Đó là vì khoái cảm bắt nguồn từ sâu bên trong bạn. Biết được cách co thắt tử cung khi quan hệ, cuộc "yêu" của bạn sẽ có hương vị khó quên!

4 thủ thuật vàng giúp 'cô bé co thắt' khi 'ân ái', nàng khóc thét vì 'thỏa mãn', mê mệt không lối thoát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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