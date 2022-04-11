13 điều hành động "nữ tính" mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra

1 .Có đôi khi đàn ông cũng hay "bà tám" với nhau về vấn đề hôn nhân và kể tật xấu vợ mình cho người khác nghe.

Vậy đàn ông làm những việc "nữ tính" nào? Bright Side đã thu thập những lời thú nhận thú vị nhất của các cánh đàn ông về chủ đề này, hiện đã đăng trên Reddit.com.

3. Đàn ông hay có những điệu nhảy "kỳ quặc" khi phấn khích

2. Thật ra đàn ông rất thích đi shopping như phụ nữ

Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông tin chắc rằng không có gì tuyệt vời hơn sau một ngày dài mệt mỏi là được thư giãn trong bồn tắm có chứa sữa tắm nhiều bọt!

Ảnh minh họa: Internet

5. Nhiều người đàn ông rửa mặt với kem nhiều hơn dùng nước thường.

Ảnh minh họa: Internet

6. Họ thích đứng với hai tay chống nạnh. Bạn có để ý điều này không?

Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông bị thu hút mạnh đối với những ly cocktail có vẻ " nữ tính" với những miếng trái cây. Sau tất cả, họ quả thật là những người yêu thích món tráng miệng!

Ảnh minh họa: Internet

8. Họ sử dụng những mỹ phẩm của phụ nữ như là sữa tắm, dầu gội và kem dưỡng da tất cả đều có mùi thơm .

Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông cũng hay xem phim hài lãng mạn. Và, thành thật mà nói, đôi khi họ cũng rơi nước mắt ...

Ảnh minh họa: Internet

10. Bạn có thể tin chắc chắn rằng đàn ông sẽ nhiệt tình vui vẻ khi tạo dáng để ra một bức ảnh tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

11. Bạn nghĩ rằng cách "liếc mắt" để tạo ấn tượng chỉ dành cho phụ nữ?Không phải đâu nhé

Ảnh minh họa: Internet

12. Đàn ông cũng hát khi đang chải tóc hoặc tắm dưới hoa sen. Tất nhiên là lúc đó không có ai xung quanh

Ảnh minh họa: Internet

13 .Những cái ôm. Đàn ông có thể không nói với bạn điều này, nhưng việc âu yếm, giống như bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với con người, được chứng minh là có thể kéo dài tuổi thọ và chắc chắn mang lại cho bạn niềm vui.