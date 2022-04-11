13 điều hành động "nữ tính" mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra

Tâm sự 11/04/2022 05:55

Khi nói về người phụ nữ họ thường dành thời gian chăm sóc cho những chú mèo đáng yêu, say mê xem những bộ phim hài lãng mạn hay là có niềm đam mê lớn đối với các loại mỹ phẩm .Những hành động thường được cho là chỉ có phụ nữ mới yêu thích. Nhưng không phải lúc nào cũng luôn luôn như vậy. Vì có những phái mạnh cũng ưa thích những điều này, trái tim họ cũng nhạy cảm sâu sắc do đó họ thấy xấu hổ nên đôi lúc họ không nói ra trước mặt người phụ nữ.

Vậy đàn ông làm những việc "nữ tính" nào? Bright Side đã thu thập những lời thú nhận thú vị nhất của các cánh đàn ông về chủ đề này, hiện đã đăng trên Reddit.com. 

1 .Có đôi khi đàn ông cũng hay "bà tám" với nhau về vấn đề hôn nhân và kể tật xấu vợ mình cho người khác nghe.

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 2. Thật ra đàn ông rất thích đi shopping như phụ nữ

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 3. Đàn ông hay có những điệu nhảy "kỳ quặc" khi phấn khích

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông tin chắc rằng không có gì tuyệt vời hơn sau một ngày dài mệt mỏi là được thư giãn trong bồn tắm có chứa sữa tắm nhiều bọt!

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 5. Nhiều người đàn ông rửa mặt với kem nhiều hơn dùng nước thường.

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 6. Họ thích đứng với hai tay chống nạnh. Bạn có để ý điều này không?

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông bị thu hút mạnh đối với những ly cocktail có vẻ " nữ tính" với những miếng trái cây. Sau tất cả, họ quả thật là những người yêu thích món tráng miệng!

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

8. Họ sử dụng những mỹ phẩm của phụ nữ như là sữa tắm, dầu gội và kem dưỡng da tất cả đều có mùi thơm .

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông cũng hay xem phim hài lãng mạn. Và, thành thật mà nói, đôi khi họ cũng rơi nước mắt ...

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

10. Bạn có thể tin chắc chắn rằng đàn ông sẽ nhiệt tình vui vẻ khi tạo dáng để ra một bức ảnh tuyệt vời.

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 11. Bạn nghĩ rằng cách "liếc mắt" để tạo ấn tượng chỉ dành cho phụ nữ?Không phải đâu nhé

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

12. Đàn ông cũng hát khi đang chải tóc hoặc tắm dưới hoa sen. Tất nhiên là lúc đó không có ai xung quanh

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

13 .Những cái ôm. Đàn ông có thể không nói với bạn điều này, nhưng việc âu yếm, giống như bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với con người, được chứng minh là có thể kéo dài tuổi thọ và chắc chắn mang lại cho bạn niềm vui. 

13 điều hành động 'nữ tính' mà đàn ông rất thích nhưng không muốn nói ra - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   tình yêu bí mật thầm kín

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