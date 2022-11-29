Xởi lởi trời gởi cho, đúng ngày mai (30/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, bản mệnh ra đường đạp trúng hố vàng, của cải dư dôi, vận trình phút chốc lên hương, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 30/11/2022 ngày mai, công việc của tuổi Thân có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn là chuyện tình cảm có tin vui nhờ ngũ hành tương sinh nâng đỡ. Nhân duyên tốt đẹp bù đắp lại sự kém may mắn trong công việc nên ban đầu bạn cũng thoáng buồn nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại nhờ những hành động quan tâm ngọt ngào từ người ấy.

Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện có thể giúp cho công sức bỏ ra bấy lâu nay của con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp. Tuổi Thân có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mình mơ ước.

May mắn hơn là chuyện tình cảm có tin vui nhờ ngũ hành tương sinh nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày nhận thấy, cục diện Tam Hợp đánh dấu bước tiến đáng kể trong vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần. Con giáp này làm việc với tinh thần cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt nhất có thể.

Thậm chí bản mệnh còn hy sinh cả thời gian cá nhân để tập trung và dồn sức cho công việc, nhờ vậy nên cấp trên cũng đánh giá cao về tinh thần tích cực của bạn. Thời điểm cuối năm công việc bận rộn nhưng không khiến cho Dần mệt mỏi, ngược lại bản mệnh còn cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Dần được tam hợp quý nhân che chở, chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ, tháo gỡ được những mâu thuẫn tồn đọng từ lâu. Tình yêu vẫn luôn ngập tràn trong tim nên hai người quyết định cho người ấy thêm cơ hội, mối quan hệ được hàn gắn nhanh chóng.

Dần được tam hợp quý nhân che chở, chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2022 ngày mai, cát tinh dẫn đường, tuổi Hợi thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đã định. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, con giáp này không muốn chần chừ e ngại, chỉ vì sợ sẽ mạo hiểm mà để vuột mất cơ hội ngay trong tầm tay.

ngày mai, tuổi Hợi cũng biết mình cần phải làm gì và lựa chọn ra sao cho tương lai tốt đẹp trước mắt. Hãy tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công của bản mệnh không còn xa nữa.

Hỏa dưỡng cho Thổ, chuyện tình cảm nhờ vậy rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng tình yêu đủ lớn để bạn và người ấy quyết tâm vượt qua tất cả mà ở lại bên nhau.

Hỏa dưỡng cho Thổ, chuyện tình cảm nhờ vậy rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo