Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, qua đêm nay (3/11/2022), bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải trải đầy nhà, gia đạo phú quý vinh hoa

Công việc trong ngày thuận lợi, suôn sẻ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch tuần này khi mà sự chủ động giúp cho tình thế được giữ vững, có dấu hiệu được đánh giá tốt. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa và mang lại hiệu quả cao khi phối hợp làm việc nhóm.

Thủy Thổ bất dung, người độc thân có không ít người khác giới theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Tuy nhiên, bạn cũng vẫn cần phải tỉnh táo trước những lời đường mật của họ, đừng để sự hào nhoáng làm cho choáng váng mà đưa ra các quyết định trái với con tim mình.

May mắn là có Chính Tài ở bên nên vận trình tài lộc của con giáp này rất ổn định và có dấu hiệu tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ nhận được những khoản lương thưởng tương ứng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Công việc trong ngày thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, trong ngày thứ Sáu 4/11/2022, tiền bạc không còn là nỗi lo của tuổi Dần. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nếu có kế hoạch chi tiêu hợp ý là không lo rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng cũng đừng thấy dư dả mà mải mê mua sắm vung tay quá trán.

Vận trình ngày mới lên cao nhờ cục diện Dần Hợi bán hợp. Bản mệnh được quý nhân giúp sức trong công việc nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Con giá này chỉ cần phát huy tối đa khả năng của mình là được, con đường tiến thân phía trước vô cùng rộng mở.

Vận trình ngày mới lên cao nhờ cục diện Dần Hợi bán hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mùi Hợi Tam Hợp mang đến cho người tuổi Hợi những cơ hội phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững đáng mong đợi. Không những vậy, mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể bắt tay kết hợp với những đối tác tiềm năng, đem lại nguồn lợi ích không hề nhỏ.

Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc tiến triển tốt. Con giáp này nên tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Tuổi Hợi hãy tập trung thời gian và công sức để đẩy mạnh sức tiêu thụ trong thời gian này. Thần Tài đang đứng về phía bản mệnh, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Vận trình tình cảm tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này ý thức được rằng để có được điều này là không hề dễ dàng gì, thậm chí phải nỗ lực rất lớn mới có thể vượt qua được khó khăn thử thách mà vẫn duy trì được sự ngọt ngào, mặn nồng như ban đầu.

Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc tiến triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo