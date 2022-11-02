Qua đêm nay, 2/11/2022: 3 con giáp ra đường đạp trúng hố vàng, may mắn tự nhiên đến, vận trình thắm đỏ, tình duyên vượng sắc, vợ chồng thêm hài hòa, gắn kết

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Năm 03/11/2022, đường tài lộc của Tuổi Mão tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Mão cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ 5 này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối dễ dàng. Môi trường làm việc dễ chịu tạo điều kiện cho con giáp này thoải mái thể hiện trí sáng tạo và linh hoạt của mình. Được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực hiện tại, tuổi Thân nhiều khả năng sớm được thăng tiến trong công việc.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể đem lại cho những người này cuộc sống vẹn toàn, dư dả.

Tình cảm như ý, Tuổi Thân đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Thân thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Tình cảm như ý, Tuổi Thân đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi trong ngày mai. Bản mệnh có thể gặp gỡ được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn hợp tác, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Đối với người làm công ăn lương, bạn luôn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ thái độ nghiêm túc, chân thành đã giúp bạn chinh phục được nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé.

Vận trình tình cảm có chuyển biến khả quan. Tâm tình tốt đẹp giúp con giáp này chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm của đối phương trong quá khứ. Tình cảm vợ chồng ngày càng sắt son, bền chặt sau những sóng gió tưởng chừng không thể hàn gắn.

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo