Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 09:22

Cuối ngày mai 3/11, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn đủ đường, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, tình - tiền lao đao.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp ngày tương phá nên cần phải thận trọng trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Có điềm báo mất tiền, hao tốn tài lộc vì con giáp này đưa ra những quyết định sai lầm, đặt lòng tin sai chỗ nên bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc.

Bản mệnh cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên chạy theo xu hướng, sở thích mà tiêu tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Có thể hiện tại người tuổi Tuất chưa gặp khó khăn gì nhưng cũng nên dự phòng cho những khi túng thiếu hay trường hợp cấp bách sau này.

Thủy - Thổ xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa không như ý, thậm chí có những kế hoạch mà con giáp tuổi Hợi đã đề ra nhưng lúc này bị hoãn lại, chưa thể thực hiện được. Bù lại thì bạn đã tìm được chỗ dựa tinh thần từ người thân, họ cho bạn những lời khuyên hữu ích trong chuyện tình cảm cũng như cuộc sống. 

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển - Ảnh 1
Bản mệnh cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên chạy theo xu hướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể gặp phải nhiều chuyện không may mắn về tình cảm trong ngày mai. Đôi lứa bên nhau không được hòa hợp như xưa, nhiều chuyện nảy sinh và những hiểu lầm bao trùm lên mối quan hệ hai người.

Yêu thương nhiều nhưng lại chẳng thể hiện, hứa hẹn nhiều điều nhưng chẳng đủ thời gian và điều kiện để thực hiện..., sau nhiều lần mong chờ và thất vọng, tình yêu có thể bị mài mòn, phai phôi. Chính vì thế, vận trình của người tuổi Dậu càng thêm phần ảm đạm.

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều rắc rối. Con giáp này có chí tiến thủ, nhưng cần phải vươn lên bằng chính khả năng của mình chứ không phải bằng cách hãm hại hoặc lợi dụng người khác. Nếu làm như vậy, bản mệnh sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển - Ảnh 2
Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh của người tuổi Thìn có thể gặp trở ngại. Con giáp này thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng khi gặp sự cố ngoài ý muốn nên mối quan hệ với đồng nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngoài ra bản mệnh cũng khó tránh khỏi những va vấp trong công việc.

Nếu con giáp này không dồn hết sự tập trung vào việc đang làm thì rất có thể sẽ phạm phải sai lầm, không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ mà còn làm mất uy tín của bản thân. Tuổi Thìn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình để sớm cải thiện được tình hình nếu không muốn kết quả tồi tệ hơn.

Trong gia đình, con giáp này tỏ ra là người nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của các thành viên. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc họ chiều theo ý mình là hiển nhiên. Điều này chỉ khiến bầu không khí giữa mọi người thêm căng thẳng và ngột ngạt.

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển - Ảnh 3
Trong gia đình, con giáp này tỏ ra là người nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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