Đúng giờ Tý hôm nay 3/11: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, tài vận sung túc, cát khí tràn lan, tiền tài thênh thang, cuối năm có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Các kế hoạch đều đang tiến triển như mong muốn, thành tích đáng kể đem lại cho con giáp này cơ hội thăng tiến rất lớn. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan mà lơ là trong các quyết định quan trọng.

Thủy - Mộc tương sinh mang những tin vui liên quan tới sức khỏe để bạn cảm thấy an tâm, vui vẻ hơn. Nếu có chướng ngại tinh thần nào thì hôm nay cũng được tháo gỡ, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn.

Vận trình tài lộc dồi dào. Tuổi Tỵ may mắn đón nhận nhiều tin vui tài chính, nâng cao nguồn thu nhập và tích luỹ của mình.

Thủy - Mộc tương sinh mang những tin vui liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu của bạn ngày càng mặn nồng. Bạn coi trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Những nàng độc thân có thể gặp được người khiến tim bạn loạn nhịp.

Mộc sinh Hỏa cho thấy người tuổi Hợi có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình chính là nơi truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng, đồng thời cùng tiếp thêm dũng khí để bạn đối diện với khó khăn.

Chính Ấn chỉ ra rằng, sắp tới người tuổi Hợi sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, những mong muốn này của bạn có thể quá lớn lao, vượt xa hiện thực. nên biết điều tiết chúng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Mặt khác, bạn cũng may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng.

Tam Hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể trong thời điểm này. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bạn có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

May mắn hơn nữa, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn nhận ra những định hướng phù hợp trong tương lai. Hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng không kém phần thách thức, như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tiến xa hơn nữa.

Thủy sinh Mộc, người tuổi Dần có thái độ cởi mở hơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng để đón nhận sự quan tâm của người khác. Có lẽ bạn sẽ sớm tìm được người phù hợp với bản thân mình thôi.

Thủy sinh Mộc, người tuổi Dần có thái độ cởi mở hơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo