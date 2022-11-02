Đúng giờ Sửu ngày mai 3/11/2022: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, vận trình lên hương, giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 14:41

Đúng giờ Sửu ngày mai 3/11, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, bản mệnh chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, vận trình lên hương, tình - tiền đỏ thắm.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Năm 03/11/2022 này, Tuổi Sửu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Sửu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm vô cùng viên mãn. Nhờ sự nâng đỡ của tam hợp với địa chi nên tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày ngày mai. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân.

Đúng giờ Sửu ngày mai 3/11/2022: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, vận trình lên hương, giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Vận trình tình cảm vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết Thứ Năm 03/11/2022 ngày mai, tuổi Thìn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, mọi người quan tâm, lắng nghe con giáp này. Thay vì cảm thấy lo lắng, căng thẳng vì điều đó, bản mệnh hãy tự tin là chính mình và thể hiện tốt trong khả năng của mình.

Tài tinh tương trợ giúp tuổi Thìn thoát được những rắc rối liên quan tới tiền. Ngay mà lúc con giáp này không nghĩ tới nó nhiều thì cũng lại là lúc dễ gặp may hơn bao giờ hết, con giáp này nhận được nhiều lời chỉ dẫn hay ho, nếu thực hiện có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Đúng giờ Sửu ngày mai 3/11/2022: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, vận trình lên hương, giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Năm 03/11/2022 ngày mai, tài tinh giúp cho tuổi Mùi dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh. Con giáp này cũng trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan đến tiền bạc.

Bên cạnh đó, cục diện tam hợp giúp cho tình cảm giữa tuổi Mùi và một nửa của mình tiến triển tốt đẹp. Riêng với những người chưa có đôi, có thể phải cậy nhờ sự trợ giúp từ những ứng dụng hẹn hò, lời giới thiệu của người thân.

Vận trình tài lộc được cải thiện. Tuổi Mùi có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.

Đúng giờ Sửu ngày mai 3/11/2022: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, vận trình lên hương, giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Bên cạnh đó, cục diện tam hợp giúp cho tình cảm giữa tuổi Mùi và một nửa của mình tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển

Cuối ngày mai 3/11, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn đủ đường, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, tình - tiền lao đao.

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