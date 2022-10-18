Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong bảng vàng: Buổi sáng ngày 19/10, bản mệnh tận hưởng giàu sang, sự nghiệp suôn sẻ, đại cát đại lợi, thu về tiền tỷ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người giỏi kết bạn và giao tiếp. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, họ luôn biết nỗ lực, phấn đấu và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Đa số người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào tiền vận, tuy nhiên do vận may chưa đến nên sự nghiệp còn giậm chân tại chỗ, không có bước đột phá.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ mang thái độ lạc quan, tích cực học tập suốt đời. Lúc này, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước qua giai đoạn mới. Không phải vào đầu năm, giữa năm, mà là vào những tháng cuối năm tới đây, tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội đổi đời. Cụ thể, vận may tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Công việc bất ngờ trơn tru và suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành thuận lợi, bên cạnh đó có quý nhân xuất hiện giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tỵ làm giàu.

Tuổi Sửu

Sao Thiên Đức đem tới những tác động tích cực cho vận trình của người tuổi Sửu. Bạn nhận được kha khá tin tốt từ công việc, tiền bạc, chỉ cần giữ được sự bình tĩnh, cẩn trọng thì không lo lộc lá không đến với mình. Người tuổi Sửu vốn biết nắm bắt thời cơ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, họ có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng thăng hoa, thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt nhưng bạn vẫn gặt hái được nhiều thành tích tốt. Có thể những gì xảy ra là bài kiểm tra năng lực cấp trên dành cho bạn, và kết quả là bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Bạn làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán đông khách.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.