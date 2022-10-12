Top 3 con giáp ‘một bước thành đại gia’ trong tháng 11: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, tài lộc rộng mở, phúc khí tràn về

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 22:30

Vào tháng 11, Thần tài và Thần Lộc sẽ gọi tên những con giáp nào?

 

Tuổi Thìn

Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên trong tháng 11, Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. 

Top 3 con giáp ‘một bước thành đại gia’ trong tháng 11: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, tài lộc rộng mở, phúc khí tràn về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình. Hãy mạnh dạn tiên phong trong tập thể, những ý tưởng mới vô cùng táo bạo của bạn sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Hãy tự tin bước theo con đường đã đi, thành công đang chực chờ phía trước.

Tuổi Tý

Trong tháng 11 này, người tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Đường công danh sự nghiệp được cát tinh nâng đỡ, đạt được bước tiến đáng kể. Đây là một tháng thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình.

Top 3 con giáp ‘một bước thành đại gia’ trong tháng 11: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, tài lộc rộng mở, phúc khí tràn về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng "béo bở", đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Công việc hanh thông kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. 

Tuổi Thân

Thân cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức. Tử vi cho biết, trong tháng 11 người tuổi Thân có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Top 3 con giáp ‘một bước thành đại gia’ trong tháng 11: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà cùng ra tay giúp sức, tài lộc rộng mở, phúc khí tràn về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Thân có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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3 con giáp xui xẻo trong khung giờ này làm việc gì cũng nên cẩn trọng, lấy an toàn làm đầu. 

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