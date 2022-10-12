Đúng 14h ngày 13/10: 3 con giáp Hồng Hạc hóa Phượng Hoàng, tình tiền hay danh vọng đều vượng sắc, bạc vàng đeo trĩu cổ

Đây là thời cơ để tuổi Mão nhìn lại chính mình. Giai đoạn đầu tháng có gian nan trắc trở, nhưng vượt qua được thì đến thời điểm này thăng hoa. Ngoài ra, tuổi Mão luôn có quý nhân bên cạnh, chỉ cần chịu bỏ công bỏ sức thì việc khó mấy cũng thành công, vất vả mấy cũng sẽ ổn định, thậm chí là thăng hoa.

Người tuổi Tý có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn trong thời điểm này, nhờ vậy mà tinh thần bạn luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Trên phương diện tình cảm, có sao Thái Âm chiếu mệnh trong tuần này nên nhân duyên khởi vượng. Người độc thân có thể được người quen, bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp.

Thời điểm này cũng mang đến cho người tuổi Mão nguồn năng lượng tuyệt vời giúp bạn làm việc năng suất hơn, cảm giác vui vẻ và có nhiều hạnh phúc nở rộ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện công danh sự nghiệp trong tuần càng vượng. Đầu tuần khi vào guồng, Tý lấy lại nhịp độ khá nhanh và giải quyết được hầu hết các hạng mục tồn đọng, dành thời gian cho những kế hoạch mới về cuối tuần. Đường tài lộc của con giáp Tý vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần cho biết, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn. Cơ hội nghề nghiệp liên tục đến giúp con giáp này bộc lộ tài năng của bản thân, tăng thêm thu nhập. Sửu vốn là tuýp người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đồng thời, đây cũng là con giáp không quá tham vọng, và luôn hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Sửu biết rằng dù sung sướng hay đau khổ thì đều nằm trong tầm tay của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, tuổi Sửu sẽ đón nhận may mắn trên nhiều viên mãn, tiền bạc không ngừng tăng lên, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ giúp tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi, không phải lo lắng nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.