Tử vi buổi sáng ngày 13/10: Ba con giáp "Phượng hoàng tái sinh", ngủ dậy thành tỷ phú

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Thời điểm này, cơ hội làm việc dành cho bạn sẽ rộng mở, đồng thời cũng là cơ hội bứt phá của bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết cách đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn là nhà ngoại giao đại tài. Họ biết cách giữ mối quan hệ với mọi người, đi đâu cũng có bạn. Khi khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng, người tuổi Tỵ có vận trình tài lộc hanh thông hơn thấy rõ. Họ gặp nhiều điều bất ngờ trong công việc. Nỗ lực làm việc cộng với sự giúp đỡ của quý nhân giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ kiên trì trong công việc có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Những người trước đây còn khó khăn, nợ nần cũng có cơ hội thoát nghèo, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, nhận nhiều khoản lương thưởng.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Ngọ không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong buổi sáng những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.