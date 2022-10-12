Tử vi 2 ngày (12 và 13/10): 3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ phát lộc to, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân được biết đến là những người mang tính cách vui vẻ, hài hước và lạc quan. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi này cũng giữ được bình tĩnh và tìm nhiều cách khác nhau để cải thiện tình hình. Trong 2 ngày này, sẽ gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp, tài lộc của họ tăng lên nhiều.

Con giáp Tỵ dần bước vào giai đoạn vạn sự thuận lợi, tài lộc bùng nổ gặp nhiều may mắn. Bước vào 2 ngày này, con giáp này dễ có sự nghiệp rực rỡ và tài sản không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, trong thời gian này Tỵ có sao Dịch Mã nhập mệnh cho thấy công việc, sự nghiệp của tuổi Tỵ có sự dịch chuyển, biến động, thành công hơn mong đợi.

Người làm công ăn lương sẽ nhận thêm dự án, nhiệm vụ mới giúp tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, được khách hàng, đối tác tin tưởng. Tuy công việc có nhiều bước tiến nhưng một số người tuổi Thân lại có sức khỏe không tốt. Người tuổi này dễ làm việc đến mức căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là cơ hội tốt để tuổi Tỵ phát huy năng lực bản thân, triển khai các ý tưởng mới, từ đó nâng cao uy tín và thu nhập. Nếu người tuổi Tỵ đã tìm được một công việc phù hợp với năng lực, sở trường của mình, thì vận may sẽ được cải thiện trong những ngày cuối tháng. Ngoài ra, những người tuổi Rắn luôn sở hữu sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và có hiệu suất cao trong công việc. Họ chỉ cần hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra để tăng thu nhập.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi được xem là con giáp có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tiến về phía trước. So với những con giáp khác, tuổi Mùi có tính cách thoải mái, đơn giản, dễ chịu. Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng là những người sống phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, những người có tính cách như tuổi Mùi thường sẽ gặp được nhiều quý nhân, cuộc sống từ trung vận đến hậu vận sẽ rất viên mãn đủ đầy. Đặc biệt, trong 2 ngày này, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, sự nghiệp thành công kéo theo tài vận dồi dào. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi nếu biết giữ gìn cơ ngơi thì hậu vận sẽ viên mãn đủ đầy không ai sánh bằng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.