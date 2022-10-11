Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa

Người tuổi Dần mang tính cách quyết định, kiên định, dám nghĩ dám làm. Trời sinh người tuổi Dần không chịu khuất phục trước mỗi khó khăn và sống có trước có sau. Tuy nhiên, nhược điểm không thể không nhắc đến là bạn hay nóng nảy, bốc đồng, ít suy nghĩ sâu. Bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau để xoay sở, cải thiện tình hình.

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Tuần trước, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ. Khung giờ này, con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh nên cục diện cũng thay đổi. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi liền với những thử thách, đòi hỏi người tuổi Dần phải tập trung và nỗ lực trong công việc. Thời gian tới, người tuổi này sẽ nhận được nhiều công việc, dự án mới. Bạn nên lựa chọn ra công việc, dự án phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời cần bình tĩnh trước khó khăn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thường là những người dễ thay đổi tâm trạng, khi thì vui, lúc lại buồn. Tuy nhiên họ thích giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Họ cũng là những người chi tiêu có kế hoạch và cẩn thận chứ ít khi tùy cơ ứng biến. Trong khi đó, một số người tuổi Dậu nhìn bên ngoài thì có vẻ đơn giản, không có gì đáng chú ý, nhưng kỳ thực họ lại là những người rất hay quan tâm, săn sóc người khác và cực kỳ thực tế. Họ đa phần là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, sẽ không chịu được việc nhìn thấy người khác mắc lỗi. Tuy nhiên Dậu cũng khá tự tin, bướng bỉnh và không thích bị ra lệnh.