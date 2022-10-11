Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 08:16

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh tính cách dễ bốc đồng nhưng lại sống tình cảm, ấm áp, dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng có quý nhân bên cạnh.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách quyết định, kiên định, dám nghĩ dám làm. Trời sinh người tuổi Dần không chịu khuất phục trước mỗi khó khăn và sống có trước có sau. Tuy nhiên, nhược điểm không thể không nhắc đến là bạn hay nóng nảy, bốc đồng, ít suy nghĩ sâu. Bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau để xoay sở, cải thiện tình hình.

Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ. Khung giờ này, con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh nên cục diện cũng thay đổi. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi liền với những thử thách, đòi hỏi người tuổi Dần phải tập trung và nỗ lực trong công việc. Thời gian tới, người tuổi này sẽ nhận được nhiều công việc, dự án mới. Bạn nên lựa chọn ra công việc, dự án phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời cần bình tĩnh trước khó khăn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thường là những người dễ thay đổi tâm trạng, khi thì vui, lúc lại buồn. Tuy nhiên họ thích giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Họ cũng là những người chi tiêu có kế hoạch và cẩn thận chứ ít khi tùy cơ ứng biến. Trong khi đó, một số người tuổi Dậu nhìn bên ngoài thì có vẻ đơn giản, không có gì đáng chú ý, nhưng kỳ thực họ lại là những người rất hay quan tâm, săn sóc người khác và cực kỳ thực tế. Họ đa phần là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, sẽ không chịu được việc nhìn thấy người khác mắc lỗi. Tuy nhiên Dậu cũng khá tự tin, bướng bỉnh và không thích bị ra lệnh.

Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, thời kỳ may mắn nhất của tuổi Dậu đã bắt đầu, hứa hẹn sẽ trở lại phong độ đỉnh cao, nếu biết tận dụng hết mọi nguồn lực sẵn có và làm việc chăm chỉ, họ có thể sẽ về đích rực rỡ vào cuối tháng, tiền bạc tài lộc không thiếu mà sự nghiệp thì ngày một viên mãn.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn ham thích quyền lực nhưng đôi khi tính cách lại khá nóng nảy, đồng thời là người có tiếng nói, họ luôn có sức ảnh hưởng với những người xung quanh. Tuổi Thìn cũng là người rất tự tin, luôn tin vào bản lĩnh của chính mình nên khá tự kiêu. Tuy nhiên Thìn cũng là người có năng lực làm việc cao. 

Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước lên tầm cao vào thời điểm này. Người tuổi Thìn càng nỗ lực cố gắng thì họ sẽ càng gặt hái được nhiều thành công hơn. Trong thời điểm này, không ít người tuổi Thìn công thành danh toại, càng làm việc càng giàu có, không chỉ có sự nghiệp mỹ mãn mà cuộc sống cũng vẹn toàn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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