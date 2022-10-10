Tử vi giữa tuần này: Phúc khí đầy nhà, 3 con giáp vận trình đại cát, có số giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa

Vào giữa tuần, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên “thuận buồm xuôi gió” và suôn sẻ. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình trước khi bắt tay vào việc gì. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đem tới cho bản mệnh nhiều cơ hội triển vọng để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Người tuổi Dần được cát tinh che chở nên vận trình sáng sủa, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Với người làm công ăn lương, công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa ấm áp. Thủy sinh Mộc cho thấy bạn đang được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình liên tục dành sự quan tâm, sẻ chia nên luôn có sự thấu hiểu với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, muốn đạt được thành công thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Với người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra. Nếu mọi việc tiến triển suôn sẻ, bạn có thể thu được khoản lãi lời xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Trong giữa tuần, con giáp Tỵ sẽ năng động làm việc và tỏa sáng rực rỡ trong mắt lãnh đạo, rất thích hợp để thể hiện bản thân. Cởi mở và có thể chủ động tiến hành các vấn đề cạnh tranh, can đảm gánh việc lớn và dễ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Trong công việc, Tỵ khá hòa hợp với những người thẳng thắn, và những người đang yêu nâng cao tình cảm của nhau thông qua những giao tiếp nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong giữa tuần tới đây, người tuổi Tỵ như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền của, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát. Với người làm buôn bán, con giáp Tỵ sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình, bạn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa..

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.