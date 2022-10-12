Buổi chiều ngày 13/10: Cát vận tràn hết vào nhà, 3 con giáp hưởng quả ngọt, cầu tiền được tiền, mong phúc có phúc

Những con giáp này nhận nhiều tin vui trong công việc và tài chính nhờ có sao tốt chiếu mệnh vào khung giờ này.

Tuổi Tý Xem tử vi dự đoán, Tý là một trong những con giáp phát tài vào khung giờ này. Bản mệnh có thể đón bước nhảy vọt về tài chính nhờ sự nhạy bén và tính toán thông minh của mình. Tý có cách kiếm tiền vô cùng thông minh, vừa dựa vào năng lực của bản thân lại vừa khéo tận dụng các mối quan hệ sẵn có để thu lợi về mình. Với việc mở rộng mối quan hệ, bản mệnh cũng tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, hữu ích cho con đường mà bạn đang đi.

Ảnh minh họa: Internet Nhờ tinh thần thoải mái, tích cực nên Tý làm gì cũng nhanh hơn, cải thiện hiệu suất tốt. Chính vì vậy mà đường tài lộc ngày càng khởi vượng, các khoản thu sẽ gia tăng, Tý có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô hơn nữa. Nếu có lời mời đầu tư, chung vốn, làm ăn kinh doanh hay gợi ý làm thêm việc, nhận thêm nhiệm vụ thì đừng ngại ngần nhận lời, đó sẽ là cơ hội để mở ra những nguồn thu nhập cực kì dồi dào cho Tý đấy. Tuổi Sửu Người tuổi Sửu vốn tự tin nhưng rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu bước vào thời điểm này với mọi việc làm ăn thuận lợi. Phương diện tiền bạc được hanh thông, thuận lợi và nhiều điểm đáng mừng. Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời. Tuổi Thìn Thời điểm này người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Thìn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Ảnh minh họa: Internet Trong chuyện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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