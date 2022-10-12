Tử vi ngày 13/10: Top 3 con giáp tốt lành nhất, kéo hết may mắn về nhà, tài lộc leo thang, bạc vàng chắn lối

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 08:17

Trong ngày 13/10, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh buôn bán.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Trong công việc, họ nỗ lực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm trở nên giàu có.

Ngày 13/10, con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng tiến, nhiều cơ may phát tài, phát lộc. Biết nắm bắt cơ hội này, họ kiếm tiền về như nước. Mặc dù thời gian gần đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này kém may mắn nhưng họ hãy giữ vững tinh thần.

Tử vi ngày 13/10: Top 3 con giáp tốt lành nhất, kéo hết may mắn về nhà, tài lộc leo thang, bạc vàng chắn lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tý được đồng nghiệp trợ giúp, công việc tiến hành trơn tru hơn, đạt hiệu quả cao giúp họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 13/10 là lúc mà tuổi Dần được thần tài ưu ái, trao cho nhiều cơ hội thử sức. Với bản lĩnh của những người thông minh, độc lập và mạnh mẽ, đôi khi dám "liều" nên tuổi Dần có đầy đủ tố chất để làm nên chuyện lớn trong thời gian này.

Tử vi ngày 13/10: Top 3 con giáp tốt lành nhất, kéo hết may mắn về nhà, tài lộc leo thang, bạc vàng chắn lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đây là lúc mọi chuyện với tuổi Dần suôn sẻ, hanh thông nhất, do đó họ được khuyên là nên đưa ra các quyết định lớn hoặc thực hiện các dự án quan trọng thì sẽ có nhiều tài lộc nhất. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Thân đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. 

Tử vi ngày 13/10: Top 3 con giáp tốt lành nhất, kéo hết may mắn về nhà, tài lộc leo thang, bạc vàng chắn lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ngày 13/10 cuộc sống tuổi Dần sẽ có đà thăng hoa. Từ giai đoạn này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, trong ngày sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Top 3 con giáp này đón nhận những làn sóng hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông vào cuối năm.

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