Đúng 15h ngày 13/10: 3 con giáp vướng hạn đen đủi, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 15:00

3 con giáp xui xẻo trong khung giờ này làm việc gì cũng nên cẩn trọng, lấy an toàn làm đầu. 

 

Tuổi Tý

Khung giờ này không phải là thời điểm có thể đem lại may mắn cho người tuổi Tý, tiểu nhân thường xuyên quấy phá, ảnh hưởng phần lớn đến công việc. Nhất là, đối với người làm công ăn lương, áp lực từ công việc và kỳ vọng từ cấp trên khiến tuổi Tý rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng kéo dài.

Đúng 15h ngày 13/10: 3 con giáp vướng hạn đen đủi, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho người tuổi Tý là lấy chữ nhẫn làm đầu, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và xem xét kỹ lưỡng trước khi hành sự. Ngoài ra, hạn chế cãi nhau hay lời qua tiếng lại, để tiểu nhân lợi dụng mà gây hại đến thanh danh.

Tuổi Dần

Dần là một trong những con giáp xui xẻo vào khung giờ này, người tuổi Dần được dự báo phải đối mặt với khá nhiều vất vả. Hung tinh cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của Dần không nhỏ. Tiểu nhân rình rập từ lâu, chỉ đợi bạn sơ hở là giở trò lừa đảo tiền bạc. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để không mất tiền oan.

Đúng 15h ngày 13/10: 3 con giáp vướng hạn đen đủi, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm cũng bị cuốn theo vòng rối ren, những mối quan hệ xã giao sẽ xảy ra tranh cãi nhỏ. Tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nguy cơ đổ vỡ khá cao. Lời khuyên dành cho bạn là đừng nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Thậm chí không chỉ chuyện tình cảm, trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống tuổi Dần đều phải thực tế hơn, nếu không thì bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề đấy.

Tuổi Mùi

Vào thời điểm này tuổi Mùi có nguy cơ đương đầu với không ít khó khăn. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn. Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bạn, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được.

Đúng 15h ngày 13/10: 3 con giáp vướng hạn đen đủi, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào giờ này Mùi cũng nên thận trọng trước những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc vì có nguy cơ mất mát rất cao. Khả năng phán đoán của bản mệnh lúc này trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi buổi trưa ngày 13/10: Nam Tào chốt sổ gọi tên ba con giáp, bạo phát tiền tài, bùng nổ vận khí, sinh lộc thu tài vào túi

Tử vi buổi trưa ngày 13/10: Nam Tào chốt sổ gọi tên ba con giáp, bạo phát tiền tài, bùng nổ vận khí, sinh lộc thu tài vào túi

Tử vi dự báo ba con giáp hưởng lộc trời ban, cát tinh nhập mệnh, mọi việc hanh thông thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà