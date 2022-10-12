Đúng 15h ngày 13/10: 3 con giáp vướng hạn đen đủi, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Khung giờ này không phải là thời điểm có thể đem lại may mắn cho người tuổi Tý, tiểu nhân thường xuyên quấy phá, ảnh hưởng phần lớn đến công việc. Nhất là, đối với người làm công ăn lương, áp lực từ công việc và kỳ vọng từ cấp trên khiến tuổi Tý rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng kéo dài.

Dần là một trong những con giáp xui xẻo vào khung giờ này, người tuổi Dần được dự báo phải đối mặt với khá nhiều vất vả. Hung tinh cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của Dần không nhỏ. Tiểu nhân rình rập từ lâu, chỉ đợi bạn sơ hở là giở trò lừa đảo tiền bạc. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để không mất tiền oan.

Lời khuyên cho người tuổi Tý là lấy chữ nhẫn làm đầu, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và xem xét kỹ lưỡng trước khi hành sự. Ngoài ra, hạn chế cãi nhau hay lời qua tiếng lại, để tiểu nhân lợi dụng mà gây hại đến thanh danh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm cũng bị cuốn theo vòng rối ren, những mối quan hệ xã giao sẽ xảy ra tranh cãi nhỏ. Tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nguy cơ đổ vỡ khá cao. Lời khuyên dành cho bạn là đừng nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Thậm chí không chỉ chuyện tình cảm, trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống tuổi Dần đều phải thực tế hơn, nếu không thì bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề đấy.

Tuổi Mùi

Vào thời điểm này tuổi Mùi có nguy cơ đương đầu với không ít khó khăn. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn. Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bạn, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được.

Ảnh minh họa: Internet

Vào giờ này Mùi cũng nên thận trọng trước những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc vì có nguy cơ mất mát rất cao. Khả năng phán đoán của bản mệnh lúc này trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.