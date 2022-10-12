Tử vi buổi trưa ngày 13/10: Nam Tào chốt sổ gọi tên ba con giáp, bạo phát tiền tài, bùng nổ vận khí, sinh lộc thu tài vào túi

Tử vi dự báo ba con giáp hưởng lộc trời ban, cát tinh nhập mệnh, mọi việc hanh thông thuận lợi.

Tuổi Tỵ Theo tử vi dự đoán, trong thời gian này công việc của tuổi Tỵ cứ thế mà tiến thẳng, trong cuộc sống có nhiều thuận lợi. Chỉ cần họ nỗ lực, cố gắng thì thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ, thậm chí là viên mãn, khiến nhiều người khác phải ghen tị. Đối với tuổi Tỵ lại là khoảng thời gian công việc làm ăn diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm 1 chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Tỵ thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động và 1 khi đã hành động thì sẽ mang lại kết quả rất đáng ngưỡng mộ. Tuổi Tý Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường mang tính cách đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ. Họ biết cách ứng xử, dịu dàng, mềm mỏng và đa phần đều là người tốt bụng. Tuy vậy, cũng có lúc con giáp này tỏ ra ương ngạnh, nóng tính. Con giáp này cần kiềm chế hơn nếu muốn đạt được thành công trong cuộc sống. Về mặt trí tuệ, con giáp này thông minh, lanh lợi, tháo vát và có năng lực trong công việc. Không những thế, họ còn là người cầu tiến, không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên.



Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, con giáp tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, có nhiều cơ may trong sự nghiệp. Người tuổi này trước đó nếu gặp khó khăn trong công việc thì đến thời điểm hiện tại, mọi sự dần khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tý cần chú ý đến lời ăn tiếng nói cũng như các mối quan hệ với cấp trên. Đây cũng là điểm quan trọng giúp họ ngày một thành công trong sự nghiệp. Tuổi Dậu Thời điểm này, các bạn tuổi Dậu có dấu hiệu mở ra bước ngoặt trong cuộc đời, quý nhân sẽ đến trong một sự kiện vui vẻ và làm thay đổi những tình thế khó khăn trong sự nghiệp. Nhờ vậy mà tuổi Dậu tránh những rắc rối không đáng có, khi thời cơ đến hãy chuẩn bị tinh thần để thực hiện những kế hoạch nằm trong dự liệu.

Ảnh minh họa: Internet Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Dậu có thể là điềm lành hướng đến hỷ sự, một số bạn lại có số đào hoa. Còn đối với những bạn còn độc thân, nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, họ nên kiếm nhiều tiền hơn, tích lũy một số lượng tài sản để chuẩn bị tương lai tốt đẹp phía trước. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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