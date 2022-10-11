Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 23:31

Những con giáp này được dự báo sẽ sớm nhận được tin vui trong công việc và cuộc sống.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường tài giỏi, khôn khéo và tràn đầy nhiệt huyết. Họ cũng rất ham học hỏi và cầu tiến. Trong tương lai, con giáp này có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Vào khung giờ này con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, sắp tới sự nghiệp đi lên như diều gặp khó. Họ gặp được nhiều điều may trong cuộc sống lẫn công việc. 

Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp tuổi Tỵ thỏa sức phát huy tài năng, thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần chú trọng hơn trong việc quản lý, tích lũy tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, phóng khoáng. Họ thích hợp với những công việc tự do, đòi hỏi sức sáng tạo. Con giáp này làm việc chăm chỉ, bền, bỉ, không vì thấy khó khăn mà nản lòng. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ không tốt lắm. Họ gặp nhiều tai nạn, sự cố, có cố gắng cũng không thể thành công.

Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đánh dấu, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc về sau được quý nhân giúp đỡ, họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Người làm công ăn lương trước đó phải chịu áp lực công việc lớn. Tuy nhiên, họ cũng dần khẳng định được năng lực của bản thân. Con giáp Ngọ được cấp trên đánh giá cao và có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh cũng hứa hẹn sẽ ký được hợp đồng lớn, mang về nguồn lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và luôn tử tế với mọi người. Bạn dường như dễ xúc động hơn và luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Dê có óc phán đoán chính xác và rất lý trí. Bạn không thiếu lý trí và nhìn chung bạn không đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc đi chệch hướng.

Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, những ngôi sao may mắn trong tình yêu và sao tốt lành sẽ chiếu sáng, và tài vận của con giáp Mùi đặc biệt lý tưởng. Tình duyên hanh thông, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vui vẻ, bớt lo toan. Trên thực tế, những người tuổi Mùi mạnh hơn bạn nghĩ rất nhiều, và bạn không hề yếu. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo cà chiêm nghiệm.

Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc

Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc

Cát tinh soi chiếu, hưởng lộc trời ban, ba con giáp sau đây vô cùng may mắn về tiền bạc và nhanh chóng trở nên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 9 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 9 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà