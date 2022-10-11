Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc

Người tuổi Tỵ thường tài giỏi, khôn khéo và tràn đầy nhiệt huyết. Họ cũng rất ham học hỏi và cầu tiến. Trong tương lai, con giáp này có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Vào khung giờ này con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, sắp tới sự nghiệp đi lên như diều gặp khó. Họ gặp được nhiều điều may trong cuộc sống lẫn công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, phóng khoáng. Họ thích hợp với những công việc tự do, đòi hỏi sức sáng tạo. Con giáp này làm việc chăm chỉ, bền, bỉ, không vì thấy khó khăn mà nản lòng. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ không tốt lắm. Họ gặp nhiều tai nạn, sự cố, có cố gắng cũng không thể thành công.

Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp tuổi Tỵ thỏa sức phát huy tài năng, thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần chú trọng hơn trong việc quản lý, tích lũy tiền bạc.



Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đánh dấu, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc về sau được quý nhân giúp đỡ, họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Người làm công ăn lương trước đó phải chịu áp lực công việc lớn. Tuy nhiên, họ cũng dần khẳng định được năng lực của bản thân. Con giáp Ngọ được cấp trên đánh giá cao và có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh cũng hứa hẹn sẽ ký được hợp đồng lớn, mang về nguồn lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và luôn tử tế với mọi người. Bạn dường như dễ xúc động hơn và luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Dê có óc phán đoán chính xác và rất lý trí. Bạn không thiếu lý trí và nhìn chung bạn không đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc đi chệch hướng.



Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, những ngôi sao may mắn trong tình yêu và sao tốt lành sẽ chiếu sáng, và tài vận của con giáp Mùi đặc biệt lý tưởng. Tình duyên hanh thông, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vui vẻ, bớt lo toan. Trên thực tế, những người tuổi Mùi mạnh hơn bạn nghĩ rất nhiều, và bạn không hề yếu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo cà chiêm nghiệm.