Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 14:20

Cát tinh soi chiếu, hưởng lộc trời ban, ba con giáp sau đây vô cùng may mắn về tiền bạc và nhanh chóng trở nên giàu có.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người tự lập, tự trọng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng hay tự ái, không sẵn sàng lắm nghe các ý kiến trái chiều. Người tuổi này cần lắng nghe các ý kiến mang tính xây dựng để sửa đổi bản thân. Có vậy, họ mới có thể tự hoàn thiện mình và đạt được những thành công như mong đợi.

Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, tình duyên vượng vận. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước. Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Dậu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin mừng mang thai, sinh con.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường khôn ngoan, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này có nhãn quan tinh thường và có thể nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Con giáp này bình tĩnh, điềm nhiên khi đối mặt với những khó khăn. Đây cũng là bí quyết giúp họ từng bước vượt lên nghịch cảnh.

Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn. Vận trình của họ thậm chí còn khả quan đến tận 2 tháng tiếp theo. Nếu thời gian trước, họ căng thẳng vì khó khăn, nợ nần thì trong tuần này, Tỵ đã có thể giải quyết những vấn đề. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, trao cho thêm cơ hội phát triển khả năng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thuộc nhóm hành động điển hình, tính hành xác vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bạn có ý tưởng trong lòng thì chắc chắn bạn sẽ hiện thực hóa nó sớm nhất có thể. Hơn nữa, những người tuổi Tuất đầy trí tuệ, bạn không hề bốc đồng và liều lĩnh chút nào. Trước khi hành động, bạn đã suy nghĩ trước về điều đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng dù đúng hay sai.

Tử vi buổi chiều ngày 12/10: Ba con giáp được Trời thương, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nhìn thấy những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ bạn, sao tốt lành sẽ tỏa sáng rực rỡ và người tuổi Tuất sẽ tràn đầy phước lành và tài lộc như cầu vồng. Bạn sẽ có một mùa màng bội thu trong tình yêu và sự nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập bất ngờ và hạnh phúc. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn uy tín, có những thương vụ lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo cà chiêm nghiệm.

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