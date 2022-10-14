Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh "vượt rào" trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như "bản sao hoa hậu Phạm Hương"

Sao Việt 14/10/2022 21:20

Nữ diễn viên Trà My sinh năm 2004, người đảm nhận vai Mây trong bộ phim Vợ Ba vừa bước qua tuổi 18. Nhan sắc của cô được ví như "nàng thơ" hoặc là "Bản sao hoa hậu Phạm Hương".

 

Bộ phim "Vợ Ba" ra rạp vào tháng 5/2019 đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt về những cảnh nóng táo bạo trong phim. Trong đó, diễn viên sinh năm 2004 là Trà My trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi đảm nhận những cảnh "phòng the" nhạy cảm với bạn diễn lớn hơn nhiều tuổi.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 1
Vợ Ba là dự án điện ảnh lớn mà Trà My góp mặt. (Ảnh: Poster phim)

Khi ấy, nhân vật của Trà My có nhiều phân cảnh táo bạo khiến dư luận đưa ra ý kiến trái chiều đến nỗi sau đó, nhà sản xuất phải rút bộ phim ra khỏi các rạp.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 2
Trà My từng gây ấn tượng trong bộ phim Vợ ba với nhan sắc đậm chất Á Đông dù khi đó mới 13 tuổi.

Đến nay, sau 3 năm kể từ ngày Vợ Ba ra mắt, Trà My không còn là cô bé ngày nào mà đã thành thiếu nữ 18 xinh đẹp, duyên dáng.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 3
Trà My khoe nhan sắc chín mùi ở tuổi 18. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh với những đường nét sắc sảo  (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Bước vào độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Trà My trông cao lớn phổng phao và đã sớm sở hữu một thân hình nuột nà, quyến rũ. Nữ diễn viên trẻ có gương mặt đẹp thuần Việt với những đường nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Song trái ngược với tạo hình mộc mạc trong phim, cô nàng ở ngoài đời mang vẻ đẹp sắc sảo, rạng rỡ và theo đuổi phong cách thời thượng hơn nhiều.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 4
Trà My với gương mặt ưa nhìn và phong cách thời trang hiện (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)
Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 5
Những hình ảnh đời thường của Trà My nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự xinh đẹp, duyên dáng, nét đẹp thuần Việt (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Có thể thấy, giờ đây Trà My đã trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn, dịu dàng. Cô sở hữu vóc dáng nuột nà, quyến rũ khiến dân tình mê mẩn. Bên cạnh đó, gương mặt của nữ diễn viên mang những đường nét cân đối, đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. 

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 6
Hình ảnh đời thường cho thấy Trà My ngày càng trưởng thành và xinh đẹp (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)
Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 7
Thời gian qua, cô nàng tập trung cho việc học nên ít hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)
Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 8
Trong tà áo dài, vẻ đẹp của nữ diễn viên càng thêm toả sáng (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Ngắm nhìn những hình ảnh thường ngày của Trà My, dân mạng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc chín mùi của cô nàng. Có thể nói nếu thi hoa hậu, 10X chắc chắn sẽ được xem là "bản sao" của Hoa hậu Phạm Hương.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 9
Dù không diện trang phục cầu kỳ hay makeup make up chỉn chu, chính nhan sắc tự nhiên, sắc sảo của cô nàng chính là điều đốn tim dân mạng  (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Sau khi thủ vai nữ chính trong phim Người Vợ Ba, Trà My tập trung cho việc học tập và rất hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Năm 2020, Trà My hiếm hoi nhận vai nữ chính trong MV Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu của nam ca sĩ Juun Đăng Dũng. Tuy nhiên với nhan sắc và tài năng mà Trà My đang có, cô có thể sẽ tiến xa hơn trong tương lai với những vai diễn để đời khác.

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 10
Trà My khoe nhan sắc chín mùi ở tuổi 18. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh với những đường nét sắc sảo (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Theo tiết lộ của chị Võ My Na - mẹ của Trà My thì ngoài đời nữ diễn viên trẻ có tính cách mạnh mẽ và già hơn tuổi. Trà My rất hiểu chuyện và thương mẹ cùng em trai. Trước khi phim về Việt Nam, mẹ của nữ diễn viên đã chuẩn bị tâm lý cho con và hạn chế cho cô tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, MXH để tránh đọc được những điều không hay. Một thời gian sau, Trà My mới được tiếp cận tuy nhiên cô nàng khẳng định những bình luận khen chê trên mạng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý và cuộc sống của mình

Sao nhí 13 tuổi đóng cảnh 'vượt rào' trong phim Vợ Ba vừa đón tuổi 18, nhan sắc được ví tựa như 'bản sao hoa hậu Phạm Hương' - Ảnh 11
Nữ diễn viên phim Vợ ba sở hữu đôi mắt to cùng chiếc mũi thanh thoát. Trông cô nàng hầu như không có "góc chết" (Ảnh: FB Nguyễn Phương Trà My)

Sau nhiều ồn ào do đóng cảnh nóng khi mới 13 tuổi, Trà My kén chọn dự án tiếp theo khi tham gia. Hiện tại, Trà My vẫn đang đi theo con đường diễn xuất. Nhiều người hy vọng, với ngoại hình sáng cùng tố chất diễn xuất, Trà My sẽ là ngọc nữ màn ảnh trong tương lai.

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Từ khóa:   Trà My Phạm Hương Vợ Ba

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