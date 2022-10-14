Trước khi có mặt trên đấu trường sắc Miss Grand 2022 đối đầu với Đoàn Thiên Ân, Pich Votey Saravody đại diện của Campuchia từng gây tranh luận khi đăng trên trang cá nhân bức ảnh gương mặt cô được ghép vào bức ảnh gốc của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
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Pich Votey Saravody đến từ Sihanouk, Campuchia, sở hữu chiều cao 1m77. Cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà. Trên trang cá nhân, người đẹp giới thiệu bản thân thông thạo tiếng Khmer, tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, cô được xem là ứng viên tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á và thường xuất hiện bên Đoàn Thiên Ân của Việt Nam.
Trước khi chính chiến tại Miss Grand International 2022, Pich Votey Saravody từng gây ra sự việc tranh gãi khi ghép mặt mình vào ảnh của hoa hậu đương nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Sau đó Pich Votey Saravody đã lập tức đăng bài công khai xin lỗi và gặp mặt Thùy Tiên nhận lỗi tại show Trình diễn trang phục truyền thống Bali thuộc khuôn khổ cuộc thi. Hình ảnh thân thiện của Thùy Tiên và Pich Votey Saravody tại sự kiện này cũng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.
Pich Votey Saravody sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nóng bỏng cùng với phong cách thời trang táo tạo. Trong từng khoảnh khắc mỹ nhân đều tận dụng khai thác khoe đường công cơ thể của mình bằng những chiếc váy cắt xẻ táo bạo cùng với những bộ đồ tắm gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.
Xuất thân từ người mẫu chuyên nghiệp và là diễn viên nổi tiếng nên Pich Votey Saravody có khả năng bắt lấy tâm điểm của ống kính. Không những vậy mà khả năng ngôn ngữ và diễn thuyết của cô cũng rất tốt. Bên cạnh đó, cô còn có kỹ năng trình diễn và biểu cảm tốt, trở thành "đối thủ" nặng ký của Thiên Ân tại Miss Grand International 2022.
Trên trang cá nhân, Pich Votey Saravody thường xuyên đăng tải loạt ảnh đời thường xinh đẹp, căng tràn sức sống. Cô được đánh giá cao trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, khi có đầu tư kinh nghiệm, kỹ năng chinh chiến tại cuộc thi lần này.